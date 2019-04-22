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      Что ждет Порошенко после завершения каденции: мнение эксперта

      206 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Фото из открытых источников

      Во втором туре президентских выборов в Украине действующий президент Петр Порошенко получил поддержку примерно 25% избирателей и проиграл шоумену Владимиру Зеленскому. Вероятно, что после завершения каденции его будут пытаться привлечь в качестве свидетеля по определенным делам. Можно провести аналогию с сериалом "Слуга народа" – мол нет неприкасаемых и даже экс-президент может быть под следствием

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Ярослав Юрчишин.

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      Юрчишин отметил, что сомневается, что Порошенко будут рассматривать как подозреваемого. Ведь как бы люди не заявляли о десакрализации должности президента, она все же очень влияет.

      Понимая, какое окружение и какие механизмы влияния на Зеленского имеют отдельные финансово-промышленные группы, я не уверен, что они санкционируют атаку на бывшего главу государства,
      – пояснил эксперт.

      И напомнил, что даже беглого президента Виктора Януковича заочно осудили не из-за коррупции, а из-за государственной измены. Хотя соответствующих оснований было немало.

      По мнению Юрчишина, если Порошенко будут вызывать на допросы в статусе свидетеля, то это будут активно освещать перед обществом.

      Будет ли он бежать? Сомневаюсь. Особенно, учитывая то, как он себя позиционировал в речи после объявления результатов экзит-полла. Это было едва ли не самое сильное его выступление именно внутри страны. Ведь на международной арене сильных речей было достаточно,
      – подчеркнул председатель правления Transparency International.

      И пояснил: дел, которые бы четко указывали, что в коррупционные схемы "Укроборонпрома" или "Роттердам+" был привлечен именно президент сейчас нет. "Окружение – да. Поэтому Порошенко могут пригласить свидетельствовать о том, что происходило в этих сферах. Есть большие перспективы очистить эти сферы от коррупции", – подытожил эксперт.

      Каковы официальные результаты выборов президента?В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 97,68% голосов – Владимир Зеленский сейчас получил 73,14% голосов, а Петр Порошенко – 24,53%. Поэтому, отрыв между кандидатами – более 48%. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.

      В то же время, согласно окончательным результатам экзит-пола Владимир Зеленский получает 73,0% голосов украинцев. Второе место получил Петр Порошенко – 25,5% голосов.

      Смотрите полное интервью с Ярославом Юрчишином:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Расследования Порошенко и Зеленский
      Источник: 24 канал
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