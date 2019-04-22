Что ждет Порошенко после завершения каденции: мнение эксперта

Во втором туре президентских выборов в Украине действующий президент Петр Порошенко получил поддержку примерно 25% избирателей и проиграл шоумену Владимиру Зеленскому. Вероятно, что после завершения каденции его будут пытаться привлечь в качестве свидетеля по определенным делам. Можно провести аналогию с сериалом "Слуга народа" – мол нет неприкасаемых и даже экс-президент может быть под следствием

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал председатель правления антикоррупционной организации Transparency International Ярослав Юрчишин.

Читайте также: В команде Зеленского нет абсолютно новых лиц, – политолог

Юрчишин отметил, что сомневается, что Порошенко будут рассматривать как подозреваемого. Ведь как бы люди не заявляли о десакрализации должности президента, она все же очень влияет.

Понимая, какое окружение и какие механизмы влияния на Зеленского имеют отдельные финансово-промышленные группы, я не уверен, что они санкционируют атаку на бывшего главу государства,

– пояснил эксперт.

И напомнил, что даже беглого президента Виктора Януковича заочно осудили не из-за коррупции, а из-за государственной измены. Хотя соответствующих оснований было немало.

По мнению Юрчишина, если Порошенко будут вызывать на допросы в статусе свидетеля, то это будут активно освещать перед обществом.

Будет ли он бежать? Сомневаюсь. Особенно, учитывая то, как он себя позиционировал в речи после объявления результатов экзит-полла. Это было едва ли не самое сильное его выступление именно внутри страны. Ведь на международной арене сильных речей было достаточно,

– подчеркнул председатель правления Transparency International.

И пояснил: дел, которые бы четко указывали, что в коррупционные схемы "Укроборонпрома" или "Роттердам+" был привлечен именно президент сейчас нет. "Окружение – да. Поэтому Порошенко могут пригласить свидетельствовать о том, что происходило в этих сферах. Есть большие перспективы очистить эти сферы от коррупции", – подытожил эксперт.

Каковы официальные результаты выборов президента?В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 97,68% голосов – Владимир Зеленский сейчас получил 73,14% голосов, а Петр Порошенко – 24,53%. Поэтому, отрыв между кандидатами – более 48%. Еще 2.31% избирательных бюллетеней ЦИК признала недействительными по Украине.



В то же время, согласно окончательным результатам экзит-пола Владимир Зеленский получает 73,0% голосов украинцев. Второе место получил Петр Порошенко – 25,5% голосов.

Смотрите полное интервью с Ярославом Юрчишином: