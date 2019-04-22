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      Що чекає Порошенка після завершення каденції: думка експерта

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Фото із відкритих джерел

      У другому турі президентських виборів в Україні чинний президент Петро Порошенко здобув підтримку приблизно 25% виборців й програв шоумену Володимиру Зеленському. Ймовірно, що після завершення каденції його намагатимуться залучити як свідка у певних справах. Це дає можливість продовжити аналогію з серіалом "Слуга народу" – мовляв немає недоторканих й навіть екс-президент може бути під слідством.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова правління антикорупційної організації Transparency International Ярослав Юрчишин.

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      Юрчишин зазначив, що сумнівається, що Порошенка розглядатимуть як підозрюваного. Адже як би люди не заявляли про десакралізацію посади президента, вона все ж дуже впливає.

      Розуміючи, яке оточення та які механізми впливу на Зеленського мають окремі фінансово-промислові групи, я не впевнений, що вони санкціонують атаку на колишнього главу держави,
      – пояснив експерт.

      Й нагадав, що навіть президента-втікача Віктора Януковича заочно засудили не через корупцію, а через державну зраду. Хоча відповідних підстав було чимало.

      На думку Юрчишина, якщо Порошенка викликатимуть на допити в статусі свідка, то це будуть активно висвітлювати перед суспільством. 

      Чи буде він тікати? Сумніваюсь. Особливо, зважаючи на те, як він себе позиціював у промові після оголошення результатів екзит-полу. Це був чи не найсильніший його виступ саме всередині країни. Адже на міжнародній арені сильних промов було достатньо,
      – наголосив голова правління Transparency International.

      Й пояснив: справ, які б чітко вказували, що в корупційні схеми "Укроборонпрому" чи "Роттердам+" був залучений саме президент зараз немає. "Оточення – так. Тож Порошенко можуть запросити свідчити про те, що відбувалося у цих сферах. Є великі перспективи очистити ці сфери від корупції", – підсумував експерт.

      Які офіційні результати виборів президента?В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 97,68% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,14% голосів, а Петро Порошенко – 24,53%. Тому, відрив між кандидатами – понад 48%. Ще 2.31% виборчих бюлетенів ЦВК визнала недійсними по Україні.

      Водночас, відповідно до остаточних результатів екзит-полу Володимир Зеленський отримує 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.

      Дивіться повне інтерв'ю з Ярославом Юрчишином:

       

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      Як голосували у другому турі президентських виборів-2019: головне
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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Розслідування
      Джерело: 24 канал
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