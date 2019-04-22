Чи виведе Порошенко людей на вулиці: думка експерта

Петро Порошенко довго "жив у теплій ванні", яка почалася ще у 2014 році. У нього було відчуття, що він рятівник нації.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив журналіст Іван Верстюк.

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За його словами, з настанням президентських виборів, коли соціологія почала показувати, що він не на першому місці, він почав потрохи виходити з цієї "теплої ванни". Проте, судячи з промови після оприлюднення даних екзит-полу, у ньому ще бушують політичні амбіції. У нього в голові зараз крутяться різні варіанти – прем’єр-міністра, лідера опозиції, лідера майбутньої парламентської коаліції. Він все ще хоче відігравати велику роль.

Я думаю, коли Порошенко визнавав результат виборів, він вже розумів, що не хоче йти в суд. Проте, я впевнений, що такий варіант розглядався штабом Порошенка. Там є такі люди, які прораховують найбільш ризиковані варіанти,

– зазначив Верстюк.

Він додав,що Порошенка переконали, що краще зайти з гарним рейтингом у парламент, ніж доводити країну до стану турбулентності, вуличних протестів. Ми зараз чекаємо два транші МВФ, які критично важливі і будь-яка політична волатильність їх відкладе. Порошенко це розуміє.

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"Ігор Гринів, політтехнолог Порошенка і член фракції БПП, колись казав, що він відмовляв чинного президента йти на другий термін. Він був впевнений, що краще показати демократичність, але Порошенко був впевнений, що він батько нації, а сталося інакше", – заявив Верстюк.

Порошенко проведе ночі зі своїм штабом і вони зважать протестні настрої у суспільстві. Зараз, згідно аналітики, 25% готові виходити на вулиці, якщо вони відчують, що країна йде не в тому напрямку. Це приблизно співпадає з рівнем електорату Порошенка. 73% Зеленського – це дуже багато і протесний електорат Порошенка потрохи згасне в своїх оптимістичних очікуваннях,

– сказав журналіст.

Тим часом понад 7 тисяч українців 22 квітня зібралися під Адміністрацією Президента України, щоб подякувати Петрові Порошенку за 5 років його роботи та попрощатися з ним. Присутні на акції скандують: "Дякуємо!", а також гуртом заспівали Гімн України.

Дивіться відео повного інтерв'ю з журналістом Іваном Верстюком:



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