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      Выведет ли Порошенко людей на улицы: мнение эксперта

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Фото из открытых источников

      Петр Порошенко долго "жил в теплой ванне", которая началась еще в 2014 году. У него было ощущение, что он спаситель нации.

      Такое мнение в эфире 24 каналу высказал журналист Иван Верстюк.

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      По его словам, с наступлением президентских выборов, когда социология начала показывать, что он не на первом месте, он начал понемногу выходить из этой "теплой ванны". Однако, судя по речи после обнародования данных экзит-пола, в нем еще бушуют политические амбиции. У него в голове сейчас крутятся разные варианты – премьер-министра, лидера оппозиции, лидера будущей парламентской коалиции. Он все еще хочет играть большую роль.

      Я думаю, когда Порошенко признавал результат выборов, он уже понимал, что не хочет идти в суд. Однако, я уверен, что такой вариант рассматривался штабом Порошенко. Там есть такие люди, которые просчитывают наиболее рискованные варианты,
      – отметил Верстюк.

      Он добавил, что Порошенко убедили, что лучше зайти с хорошим рейтингом в парламент, чем доводить страну до состояния турбулентности, уличных протестов. Мы сейчас ждем два транша МВФ, которые критически важны и любая политическая волатильность их отложит. Порошенко это понимает.

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      "Игорь Гринев, политтехнолог Порошенко и член фракции БПП, когда-то говорил, что он отговаривал действующего президента идти на второй срок. Он был уверен, что лучше показать демократичность, но Порошенко был уверен, что он отец нации, а произошло иначе", – заявил Верстюк.

      Порошенко проведет ночи со своим штабом и они взвесят протестные настроения в обществе. Сейчас, согласно аналитики, 25% готовы выходить на улицы, если они почувствуют, что страна идет не в том направлении. Это примерно совпадает с уровнем электората Порошенко. 73% Зеленского – это очень много и протестный электорат Порошенко понемногу погаснет в своих оптимистичных ожиданиях,
      – сказал журналист.

      Между тем более 7 тысяч украинцев 22 апреля собрались под Администрацией Президента Украины, чтобы поблагодарить Петра Порошенко за 5 лет его работы и попрощаться с ним. Присутствующие на акции скандировали: "Спасибо!", а также вместе спели Гимн Украины.

      Смотрите видео полного интервью с журналистом Иваном Верстюком:

      зеленський вибори 2019 другий тур
      Владимир Зеленский победил во втором туре

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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