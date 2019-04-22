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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ

      Порошенко не сделал выводов, – Давиюк

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      Владимир Зеленский и Петр Порошенко
      Владимир Зеленский и Петр Порошенко / Фото из открытых источников

      О результатах выборов, принцип голосования "против всех", политических принципах кандидатов и победе Владимира Зеленского – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк.

      – Порошенко не сделал выводы, и его речь после объявления результатов экзит-пола это засвидетельствовала. Он пытается себя раздувать и не замечать происходящее. Однако он сокрушительно проиграл.

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      – Большинство проголосовало за кандидата, который не имеет политического опыта, реформ, инноваций. Он не дал ни одной пресс-конференции, главным мессиджем на бигбордах было "Ні обіцянок, ні пробачень".

      – Именно этим Зеленский победил Порошенко, который думал, что он бог политики для Украины. А оказалось, что его просто может победить комик, набравший 73%.

      – За обоих кандидатов голосовали против. 25% за Порошенко – это же не его электорат, который 5 лет критиковал его самого. Однако, увидев, что стоит против него, они проголосовали за того, кого критиковали. Те, кто голосовали за Зеленского – это люди, которые искренне и обоснованно ненавидят Порошенко. То есть, у нас, к сожалению, получилось наоборот голосование.

      - Результаты выборов-это признак политического кризиса в стране. По большому счету, все ожидали Макрона, который придет и будет проводить реформы, а подсунули просто "пульт от телевизора", которого избрали президентом. У нас олигарх-кондитер против олигарха-комика.

      – Порошенко прирожденный не быть в оппозиции. Будучи основателем Партии регионов, через год он стал одним из лидеров Оранжевой революции. Затем он был в правительстве Николая Азарова, а потом снова пошел на Революцию достоинства против системы Януковича.

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      – Зеленский даже не сигнализировал о своей политической позиции. Он всегда играл какую-то роль, то он был актером Голобородько, то КВНщиком, который разыгрывал разные роли. Однако мы не видели его настоящим.

      – Порошенко десятки раз менял свою позицию. Возникает впечатление, что у него нет политической позиции. Я не удивлюсь, если он что-то возглавит при Зеленском.

      Больше – смотрите в видео:

      зеленський порошенко вибори 2019 другий тур
      Владимир Зеленский побеждает во втором туре

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      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Порошенко и Зеленский
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