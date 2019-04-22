Порошенко не сделал выводов, – Давиюк

О результатах выборов, принцип голосования "против всех", политических принципах кандидатов и победе Владимира Зеленского – в прямом эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк.

– Порошенко не сделал выводы, и его речь после объявления результатов экзит-пола это засвидетельствовала. Он пытается себя раздувать и не замечать происходящее. Однако он сокрушительно проиграл.

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– Большинство проголосовало за кандидата, который не имеет политического опыта, реформ, инноваций. Он не дал ни одной пресс-конференции, главным мессиджем на бигбордах было "Ні обіцянок, ні пробачень".

– Именно этим Зеленский победил Порошенко, который думал, что он бог политики для Украины. А оказалось, что его просто может победить комик, набравший 73%.

– За обоих кандидатов голосовали против. 25% за Порошенко – это же не его электорат, который 5 лет критиковал его самого. Однако, увидев, что стоит против него, они проголосовали за того, кого критиковали. Те, кто голосовали за Зеленского – это люди, которые искренне и обоснованно ненавидят Порошенко. То есть, у нас, к сожалению, получилось наоборот голосование.

- Результаты выборов-это признак политического кризиса в стране. По большому счету, все ожидали Макрона, который придет и будет проводить реформы, а подсунули просто "пульт от телевизора", которого избрали президентом. У нас олигарх-кондитер против олигарха-комика.

– Порошенко прирожденный не быть в оппозиции. Будучи основателем Партии регионов, через год он стал одним из лидеров Оранжевой революции. Затем он был в правительстве Николая Азарова, а потом снова пошел на Революцию достоинства против системы Януковича.

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– Зеленский даже не сигнализировал о своей политической позиции. Он всегда играл какую-то роль, то он был актером Голобородько, то КВНщиком, который разыгрывал разные роли. Однако мы не видели его настоящим.

– Порошенко десятки раз менял свою позицию. Возникает впечатление, что у него нет политической позиции. Я не удивлюсь, если он что-то возглавит при Зеленском.

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Владимир Зеленский побеждает во втором туре