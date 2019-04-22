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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Порошенко не зробив висновків, – Давидюк

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      Володимир Зеленський та Петро Порошенко
      Володимир Зеленський та Петро Порошенко / Фото з відкритих джерел

      Про результати виборів, принцип голосування "проти всіх", політичні принципи кандидатів та перемогу Володимира Зеленського – у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Миколо Давидюк.

      – Порошенко не зробив висновки і його промова після оголошення результатів екзит-полу, це засвідчила. Він намагається себе роздувати і не помічати те, що відбувається. Проте він нищівно програв.

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      – Більшість проголосувала за кандидата, який не має політичного досвіду, реформ, інновацій. Він не дав жодної прес-конференції, головним мессиджем на бігбордах було "Ні обіцянок, ні пробачень".

      – Саме цим Зеленський переміг Порошенка, який думав, що він бог політики для України. А виявилося, що його просто може перемогти комік, який набрав 73%.

      – За обох кандидатів голосували проти. 25% за Порошенка – це ж не його електорат, який 5 років критикував його самого. Проте, побачивши, що стоїть проти нього, вони проголосували за того, кого критикували. Ті, хто голосували за Зеленського – це люди, які щиро та обгрунтовано ненавидять Порошенка. Тобто, у нас, на жаль, вийшло голосування навпаки.

      – Результати виборів – це ознака політичнлої кризи в країні. За великим рахунком, всі очікували Макрона, який прийде і проводитиме реформи, а підсунули просто "пульт від телевізора", якого обрали президентом. У нас олігарх-кондитер проти олігарха-коміка.

      – Порошенко природжений не бути в опозиції. Будучи засновником Партії регіонів, через рік він став одним з лідерів Помаранчевої революції. Потім він був в уряді Микола Азарова, а потім знову пішов на Революцію Гідності проти системи Януковича.

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      – Зеленський навіть не сигналізував про свою політичну позицію. Він завжди грав якусь роль, то він був актором Голобородьком, то КВНщиком, який розігрував різні ролі. Проте ми не бачили його справжнім.

      – Порошенко десятки разів змінював свою позицію. Виникає враження, що у нього немає політичної позиції. Я не здивуюся, якщо він щось очолить при Зеленському.

      Більше – дивіться у відео:

      зеленський порошенко вибори 2019 другий тур
      Володимир Зеленський перемагає у другому турі

      blog_ava
      У Росії відреагували на результати екзит-полу на виборах президента України
      сьогодні
      30336
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Новини політики Порошенко і Зеленський
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