17:26
22 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Ребрендинг та депутатство у Європарламенті: яке майбутнє чекає Петра Порошенка

      770 Читать новость на русском

      Чинний Президент Петро Порошенко залишиться господарем на Банковій ще понад місяць. Інавгурація переможця другого туру запланована на 3 червня.

      До того Порошенко має скласти президентські повноваження і покинути Банкову. Він вже встиг заявити, що не покине політику і незабаром розпочне підготовку до парламенських виборів.

      Читайте також: Другий тур виборів Президента України-2019: як і за кого голосували в областях

      З політичної арени він точно не зникне. Найбільш вирогідно, що спробує взяти реванш на парламентських виборах і створити в Раді коаліцію, опозиційну до новоспеченого президента Володимира Зеленського. І для цього йому доведеться спершу поховати партію імені себе.

      Я думаю, що буде ребрендинг партії "Блок Петра Порошенка". Вона буде точно називатися не так, вона може називатися просто "Солідарність", можливо приберуть прив'язку до президента. Також я думаю, обов'язково очистяться від деяких токсичних осіб,
      – заявив політолог Олексій Мінаков.

      Сам гарант ймовірно балотуватися в нардепи не буде, вважають експерти. У людини, яка займає шосте місце в рейтингу багатіїв з капіталом в 1 мільярд – вистачить і коштів і впливу, аби протягти в парламент власну фракцію і керувати нею неформально.

      порошенко вибори 2019 зеленський другий тур
      Петро Порошенко програв Володимиру Зеленському

      Так роблять інші олігархи – Ахметов, Фірташ чи Коломойський.

      Наймовірнішим сценарієм все таки є те, щоб Порошенко зберігався одним із супер олігархів нашої країни, який особисто до Верховної Ради балотуватися не буде. Звичайно, якщо відбудеться деолігархізація Порошенка, якщо у Порошенка заберуть величезну кількість його активів, то за таких умов може статися, що олігарх особисто знову повернеться до Верховної Ради,
      – спрогнозував експерт з політики Олександр Солонтай.

      Фігурантом кримінальної справи Порошенко зможе стати, щойно складе повноваження президента. Без імунітету йому можуть згадати і скандальну газову схему "Роттердам+", якою вже займається Антикорупційне бюро. І оборудки в оборонці за участі друзів президента. Хоча довести причетність Порошенка до обох – буде складно.

      Тому що між першою особою та корупційною схемою завжди стоїть одне-два кола політичних посередників. Чи прикрився цими посередниками Порошенко – побачимо найближчим часом. Я думаю, що Крючков, якого екстрадували в Україну, багато що розкаже,
      – наголосив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Втім будь-якої відповідальності екс-президент зможе уникнути, якщо домовиться із Зеленським. А заангажовані українські суди в цьому легко допоможуть.

      В ціну домовленостей можуть лягти колишні сварки, які були між Порошенком і Коломойським. Це очевидно. І питання переформатування уряду. І питання участі партнерів додаткових і питання областей, регіонів, сфер, галузей бізнесу, питання певних людей на посадах і так далі,
      – сказав експерт з політики Олександр Солонтай.

      Журналісти програми "Схеми" стверджують такі перемовини вже ідуть. Сам же чинний президент під час кампанії усіляко відмовлявся говорити про своє майбутнє. Сказав лише, що  мріє бути депутатом іншого Європейського парламенту.

      зеленський вибори 2019 другий тур
      Підтримка Зеленського та Порошенка

      blog_ava
      Вихідні на Великдень 2019: скільки будуть відпочивати українці
      сьогодні
      68147
      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Верховна Рада Порошенко і Зеленський Адміністрація Президента
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Поздравит ли Кремль Зеленского? Взгляд из России
      сьогодні , 17:03 Поздравит ли Кремль Зеленского? Взгляд из России
      СерпомПо 442
      "Приватбанк" був проблемою ще з часів Януковича, – фінансист про націоналізацію банку
      сьогодні , 16:30 "Приватбанк" був проблемою ще з часів Януковича, – фінансист про націоналізацію банку
      Євгенія Мазур 638
      Зеленський переміг: Чого чекати на ринку нерухомості після виборів?
      сьогодні , 15:31 Зеленський переміг: Чого чекати на ринку нерухомості після виборів?
      Наталя Сколоздра 1212
      Золота акція Гройсмана та "Народного фронту": або хто "у шоколаді" після виборів
      сьогодні , 15:05 Золота акція Гройсмана та "Народного фронту": або хто "у шоколаді" після виборів
      Костянтин Шкабара 3608
      Зе Президент: як перемога Зеленського вплине на економіку України
      сьогодні , 14:15 Зе Президент: як перемога Зеленського вплине на економіку України
      Євгенія Мазур 4013
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук