Ребрендинг та депутатство у Європарламенті: яке майбутнє чекає Петра Порошенка

Чинний Президент Петро Порошенко залишиться господарем на Банковій ще понад місяць. Інавгурація переможця другого туру запланована на 3 червня.

До того Порошенко має скласти президентські повноваження і покинути Банкову. Він вже встиг заявити, що не покине політику і незабаром розпочне підготовку до парламенських виборів.

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З політичної арени він точно не зникне. Найбільш вирогідно, що спробує взяти реванш на парламентських виборах і створити в Раді коаліцію, опозиційну до новоспеченого президента Володимира Зеленського. І для цього йому доведеться спершу поховати партію імені себе.

Я думаю, що буде ребрендинг партії "Блок Петра Порошенка". Вона буде точно називатися не так, вона може називатися просто "Солідарність", можливо приберуть прив'язку до президента. Також я думаю, обов'язково очистяться від деяких токсичних осіб,

– заявив політолог Олексій Мінаков.

Сам гарант ймовірно балотуватися в нардепи не буде, вважають експерти. У людини, яка займає шосте місце в рейтингу багатіїв з капіталом в 1 мільярд – вистачить і коштів і впливу, аби протягти в парламент власну фракцію і керувати нею неформально.



Петро Порошенко програв Володимиру Зеленському

Так роблять інші олігархи – Ахметов, Фірташ чи Коломойський.

Наймовірнішим сценарієм все таки є те, щоб Порошенко зберігався одним із супер олігархів нашої країни, який особисто до Верховної Ради балотуватися не буде. Звичайно, якщо відбудеться деолігархізація Порошенка, якщо у Порошенка заберуть величезну кількість його активів, то за таких умов може статися, що олігарх особисто знову повернеться до Верховної Ради,

– спрогнозував експерт з політики Олександр Солонтай.

Фігурантом кримінальної справи Порошенко зможе стати, щойно складе повноваження президента. Без імунітету йому можуть згадати і скандальну газову схему "Роттердам+", якою вже займається Антикорупційне бюро. І оборудки в оборонці за участі друзів президента. Хоча довести причетність Порошенка до обох – буде складно.

Тому що між першою особою та корупційною схемою завжди стоїть одне-два кола політичних посередників. Чи прикрився цими посередниками Порошенко – побачимо найближчим часом. Я думаю, що Крючков, якого екстрадували в Україну, багато що розкаже,

– наголосив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Втім будь-якої відповідальності екс-президент зможе уникнути, якщо домовиться із Зеленським. А заангажовані українські суди в цьому легко допоможуть.

В ціну домовленостей можуть лягти колишні сварки, які були між Порошенком і Коломойським. Це очевидно. І питання переформатування уряду. І питання участі партнерів додаткових і питання областей, регіонів, сфер, галузей бізнесу, питання певних людей на посадах і так далі,

– сказав експерт з політики Олександр Солонтай.

Журналісти програми "Схеми" стверджують такі перемовини вже ідуть. Сам же чинний президент під час кампанії усіляко відмовлявся говорити про своє майбутнє. Сказав лише, що мріє бути депутатом іншого Європейського парламенту.



Підтримка Зеленського та Порошенка