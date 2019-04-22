Ребрендинг и депутатство в Европарламенте: какое будущее ждет Петра Порошенко

Действующий Президент Петр Порошенко останется хозяином на Банковой еще больше месяца. Инаугурация победителя второго тура запланирована на 3 июня.

До того Порошенко должен сложить президентские полномочия и покинуть Банковую. Он уже успел заявить, что не покинет политику и вскоре начнет подготовку к парламенским выборам.

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С политической арены он точно не исчезнет. Наиболее вероятно, что попытается взять реванш на парламентских выборах и создать в Раде коалицию, оппозиционную к новоиспеченному президенту Владимира Зеленского. И для этого ему придется сначала похоронить партию имени себя.

Я думаю, что будет ребрендинг партии "Блок Петра Порошенко". Она будет точно называться не так, она может называться просто "Солидарность", возможно уберут привязку к президенту. Также я думаю, обязательно очистятся от некоторых токсичных лиц,

– заявил политолог Алексей Минаков.

Сам гарант вероятно баллотироваться в нардепы не будет, считают эксперты. У человека, который занимает шестое место в рейтинге богачей с капиталом в 1 млрд – хватит и средств и влияния, чтобы протащить в парламент собственную фракцию и управлять ею неформально.



Петр Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому

Так делают другие олигархи – Ахметов, Фирташ или Коломойский.

Самым вероятным сценарием все же является то, чтобы Порошенко сохранялся одним из супер олигархов нашей страны, лично в Верховную Раду баллотироваться не будет. Конечно, если произойдет деолигархизация Порошенко, если у Порошенко заберут огромное количество его активов, то при таких условиях может случиться, что олигарх лично снова вернется в Верховную Раду,

– спрогнозировал эксперт по политике Александр Солонтай.

Фигурантом уголовного дела Порошенко сможет стать, как только сложит полномочия президента. Без иммунитета ему могут вспомнить и скандальную газовую схему "Роттердам+", которой уже занимается Антикоррупционное бюро. И сделки в оборонке с участием друзей президента. Хотя доказать причастность Порошенко в обоих – будет сложно.

Потому что между первым лицом и коррупционной схемой всегда стоит одно-два круга политических посредников. Прикрылся ли этими посредниками Порошенко – увидим в ближайшее время. Я думаю, что Крючков, которого экстрадировали в Украину, многое расскажет,

– отметил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Впрочем любой ответственности экс-президент сможет избежать, если договорится с Зеленским. А ангажированные украинские суды в этом легко помогут.

В цену договоренностей могут лечь бывшие ссоры, которые были между Порошенко и Коломойским. Это очевидно. И вопрос переформатирования правительства. И вопрос участия партнеров дополнительных и вопросы областей, регионов, сфер, отраслей бизнеса, вопросы определенных людей на должностях и так далее,

– сказал эксперт по политике Александр Солонтай.

Журналисты программы "Схемы" утверждают такие переговоры уже идут. Сам же действующий президент во время кампании всячески отказывался говорить о своем будущем. Сказал лишь, что мечтает быть депутатом другого Европейского парламента.



Поддержка Зеленского и Порошенко