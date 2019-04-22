Штаб Порошенко зря постелил красную дорожку

Журналист сайта 24 канала провел день выборов в штабе пока еще действующего Президента Украины Петра Порошенко. Там ждали результаты и подводили итоги нынешней кампании, но думали и говорили уже о следующих.

Штаб Порошенко расположился уже в традиционном месте – в комплексе "Мистецький Арсенал". 5 лет назад именно здесь Петр Алексеевич праздновал победу в борьбе за гетманскую булаву. Но на следующие выборы – то ли парламентские (на них Порошенко пообещал точно пойти), то ли президентские (а почему бы и нет?!) местоположение штаба возможно изменится. Все же на нынешнем уже лежит порча сокрушительного поражения. Впрочем, обо всем по порядку…

...На входе в "Арсенал" встречаю давнего знакомого, который работает в штабе Порошенко. Он зол и в отчаянии. "Знаешь цифры? – выжигает вместо приветствия. – Отставание втрое! Трижды!!! О чем люди думают?! Ну и мы сами профукали. Стратеги наши большие... То они с Садовым воевали, то с Тимошенко, то с Гриценко... Надо было еще осенью Вову "задавить", чтобы он и не вылезал. А мы Тимошенко давили..." К счастью, у знакомого звонит мобильный – и он опрометью бежит в помещение. Необходимость обмениваться банальными фразами отпала сама собой.



В штаб Порошенко аккредитовались почти три сотни журналистов

Внутри штаба царит "рабочая обстановка" – так обычно говорят в случаях общей апатии. Все пришли сюда с примерно одинаковыми мыслями: победитель известен, интересно, какими будут проценты у кандидатов? Но если журналисты могли просто ожидать решения, то спикерам, которые выступали в пресс-центре, приходилось прилагать немало усилий, чтобы держать хоть какую-то интригу. Откровенно говоря, удавалось это не всем, потому что большинство выдавало одинаковые общие фразы вроде: "Украина в опасности... нельзя менять выбранный курс... Надо не допустить реванша антиукраинских сил..." и т.п.

Нет разницы, кого сегодня выберут президентом, – пессимистично говорит председатель фракции БПП Артур Герасимов. – Главное – стратегическое направление развития государства. Мы четко определились – мы идем в Европу. Поэтому сейчас важно не сбавлять скорость...

Лейтмотивом из уст практически всех спикеров также звучало: "Надо уже готовиться к парламентским выборам…"

Порошенко – самодостаточный политик, и он имеет прекрасные шансы зайти в парламент этой осенью, – говорит политолог Виктор Таран. – Порошенко в условиях парламентско-президентской республики и в дальнейшем будет играть важную роль...



Ахтем Чийгоз общается с журналистами

Я видел, как за два дня враг захватил Крым, – вспоминает заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз. – У нас нет полугода до парламентских выборов... У нас каждый день влияет на жизнь сотен тысяч людей на оккупированных территориях, тысяч воинов, которые защищают Украину. Нет времени для раскачки, нет паузы, ведь за этой паузой стоят человеческие жизни…

Где-то после 18 часов пресс-центр несколько поредел. "Пойду к будущему президенту, – говорит коллега и собирает вещи в рюкзак. – Там и поляна щедрее, и алкоголь есть... А если серьезно – здесь уже ничего интересного не будет. Разве Порошенко что-то эмоциональное выжжет про проценты…"

Собственно до 20: 00, до момента, когда начали обнародовать результаты экзит-пола, в штабе царил покой. Когда же на экране появились цифры, некоторые журналисты слишком радостно на них отреагировали – за что поймали гневные взгляды от "штабистов".



Петр Порошенко благодарит команде

Около 20:15 в "Арсенале" задвигалась охрана – стало понятно, кто сейчас появится. Журналисты устроили живой коридор и подготовили теле- и фотокамеры. Порошенко с супругой и большой свитой вошли в зал. Интересно, что они не пошли по красной дорожке, которая раскинулась от входа в самый пресс-центр и всем своим ярким видом буквально "просила", чтобы по ней прошли уважаемые персоны. Но нет! Видимо, проход красной дорожкой был запланирован только в случае победы. А нет победы – нет помпезности…

На сцену Порошенко сначала поднялся только с женой. И его поздравили действительно бурными аплодисментами. Очень старались члены команды президента, но и многие журналисты не жалели ладоней.



Петр Порошенко произносит речь

Порошенко произнес очень эмоциональный спич (сначала на украинском, потом на английском). Но результаты выборов прокомментировал лишь в общих чертах: "Так решило большинство украинцев и я принимаю это решение", "мы не выиграли эту битву, но не проиграли войну", "я никогда не сдаюсь…"

Зато много Порошенко говорил о своих планах. Ключевой стала фраза:

Я уйду из офиса, но не из политики! Я остаюсь в политике и буду бороться за Украину!

Довольно сдержанно отозвался Порошенко о Зеленском. На этот раз уже не было ярлыков "марионетка Коломойского" или "яркая обертка". Президент сказал, что поздравит соперника (как стало известно позже, слово он сдержал и позвонил Зеленскому), а также заявил, что готов во всем помогать новоизбранному гаранту.



Сергей Березенко попал в окружение журналистов

Порошенко дважды поблагодарил свою супругу за поддержку и несколько раз похвалил свой штаб. "Мы еще обязательно победим!"– почти прокричал он. "И мы вам в этом поможем!" – выкрикнул из зала Ахтем Чийгоз.

Эта "перекличка" вызвала новую волну аплодисментов. А Порошенко тем временем пригласил свою команду на сцену. Туда поднялось немало народу – были там действующие чиновники (Степан Кубив, Иванна Климпуш-Циндадзе, Владимир Омелян...), известные деятели культуры (Ада Роговцева, Ахтем Сейтаблаев, Андрей Кокотюха...), были там волонтеры и журналисты...

Но, пожалуй, интереснее – кого там не было. Ну, с премьером Владимиром Гройсманом все ясно – он давно ушел в "свое плавание" и заявил, что готов работать с любым президентом. Свои маневры уже активно проводит и мэр Киева Виталий Кличко... А вот почему не было спикера ВР Андрея Парубия и генпрокурора Юрия Луценко, это, пожалуй, знают только они сами – ну и, возможно, Порошенко. А что точно знает гарант, так это почему не было на чествовании штаба собственно его руководителя – Виталия Ковальчука. Неужели "оргвыводы" за проваленную кампанию были сделаны раньше – еще до объявления итоговых результатов?



Команда Порошенко вместе с залом поет Гимн Украины

Венчало церемонию совместное исполнение Гимна Украины. И тут снова Порошенко проявил чрезвычайное рвение и пел громко и за себя, и за отсутствующих то ли друзей-коллег, то ли предателей…

Если бы действо происходило в театре, здесь уместно было бы опустить занавес. Хороший финал, аплодисменты, на бис не надо выходить... Но в "Мистецьком Арсенале" занавеса нет. Порошенко спустился со сцены и пошел сквозь толпу, по дороге отвечая на реплики журналистов. Он снова обошел стороной красную дорожку. Но сложилось впечатление, что посмотрел на нее как будто с вызовом. Словно дал себе обещание: "Я по ней еще обязательно пройду…"



Все кончилось, сцена пустая...

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