Я не ухожу из политики, – Петр Порошенко

Действующий глава государства Петр Порошенко после обнародования результатов экзит-полов отметил, что так решило большинство украинцев – и он принимает этот выбор.

Действующий глава государства отметил, что уйдет из офиса, но не из политики. Об этом он сказал во время выступления в своем штабе в воскресенье, 21 апреля, после обнародования результатов Национального экзит-пола.

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Отметим, согласно им по состоянию на 18:00 лидирует Владимир Зеленский – у него 73,2% голосов. Второе место занял Петр Порошенко – за него проголосовали 25,3% украинцев.

Я уйду из офиса, но хочу твердо подчеркнуть – я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину,

– сказал он.

При этом Порошенко подчеркнул, что будет в дальнейшем защищать те достижения, которые "завоевал вместе с украинским народом в чрезвычайно сложных условиях за эти 5 лет".