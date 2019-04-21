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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Я не ухожу из политики, – Петр Порошенко

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      Порошенко заявил, что не уходит из политики
      Порошенко заявил, что не уходит из политики / 24 канал

      Действующий глава государства Петр Порошенко после обнародования результатов экзит-полов отметил, что так решило большинство украинцев – и он принимает этот выбор.

      Действующий глава государства отметил, что уйдет из офиса, но не из политики. Об этом он сказал во время выступления в своем штабе в воскресенье, 21 апреля, после обнародования результатов Национального экзит-пола.

      Читайте также: Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования

      Отметим, согласно им по состоянию на 18:00 лидирует Владимир Зеленский – у него 73,2% голосов. Второе место занял Петр Порошенко – за него проголосовали 25,3% украинцев.

      Я уйду из офиса, но хочу твердо подчеркнуть – я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину,
      – сказал он.

      При этом Порошенко подчеркнул, что будет в дальнейшем защищать те достижения, которые "завоевал вместе с украинским народом в чрезвычайно сложных условиях за эти 5 лет".

      blog_ava
      Результаты экзит-пола на выборах-2019: онлайн-трансляция
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      Теги: Новости Украины Новости политики Результаты выборов президента 2019 Петр Порошенко Выборы Президента 2019
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