Я не йду з політики, – Порошенко

Чинний глава держави Петро Порошенко після оприлюднення результату екзит-полів наголосив, що так вирішила більшість українців – і він сприймає цей вибір.

Чинний глава держави зазначив, що "піде з офісу, але не з політики". Про це він сказав під час виступу в своєму штабі у неділю, 21 квітня, після оприлюднення результатів Національного екзит-полу.

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Зазначимо, відповідно до них станом на 18:00, лідирує Володимир Зеленський –у нього 73,2% голосів. Друге місце отримав Петро Порошенко – за нього проголосували 25,3% українців.

Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити – я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну,

– сказав він.

При цьому Порошенко наголосив, що буде надалі захищати ті здобутки, які "виборов разом із українським народом в надзвичайно складних умовах за ці 5 років".