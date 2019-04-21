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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Я не йду з політики, – Порошенко

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      Порошенко заявив, що не йде з політики
      Порошенко заявив, що не йде з політики / 24 канал

      Чинний глава держави Петро Порошенко після оприлюднення результату екзит-полів наголосив, що так вирішила більшість українців – і він сприймає цей вибір.

      Чинний глава держави зазначив, що "піде з офісу, але не з політики". Про це він сказав під час виступу в своєму штабі у неділю, 21 квітня, після оприлюднення результатів Національного екзит-полу.

      Читайте також: Екзит-пол на виборах президента України-2019: відомі результати голосування

      Зазначимо, відповідно до них станом на 18:00, лідирує Володимир Зеленський –у нього 73,2% голосів. Друге місце отримав Петро Порошенко – за нього проголосували 25,3% українців.

      Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити – я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну,
      – сказав він.

      При цьому Порошенко наголосив, що буде надалі захищати ті здобутки, які "виборов разом із українським народом в надзвичайно складних умовах за ці 5 років".

      blog_ava
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      Теги: Результати виборів президента 2019 Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019
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