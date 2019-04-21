Порошенко принял поражение на выборах президента Украины-2019

Действующий украинский гарант Петр Порошенко заявил, что готов поздравить на выборах президента своего оппонента Владимира Зеленского. Также политик подчеркнул, что он и его команда подставят плечо новоизбранному президенту в некоторых его решения.

Как отметил Порошенко на брифинге после объявления результатов экзит-полов, никогда не стоит сдаваться в большом, также не следует это делать и в малом – если это не противоречит чести и здравому смыслу.

«В 2014 году я получил страну, на которую надвигалась путинская орда. Ни одна страна не стояла перед такими вызовами, как тогда. Тогда желающих стать президентом было гораздо меньше... Никогда не сдавайся, слышал тогда. Никогда не сдавайся, слышу я и сейчас, когда увидел результаты экзит-полов. Хотя они дают основания позвонить моему оппоненту и поздравить его", – подчеркнул президент.

В то же время Порошенко принял результаты экзит-поллов как окончательные. Однако, говорит гарант, пока из политики уходить не собирается.

«Но я всегда должен помнить, что завтра наступит 22 апреля... С 22-го нам нужно объединиться и защищать Украину, и нам нужны совместные усилия. Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства – так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение», – отметил Порошенко.

По его словам, лично он и вся его команда готовы подставить плечо президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины и будут приближать нас к Евросоюзу и НАТО.

«И между официальным объявлением результатов и перед инаугурацией я готов без всяких ограничений тратить любое время, чтобы помочь новому президенту войти в курс дел в малейших деталях. Более того, я готов передать ему всю сеть международной поддержки Украины», – добавил Порошенко.

Также политик подчеркнул, что выборы прошли честно.