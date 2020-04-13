Фракция "Слуга народа" соберется на заседание: что обсудят
Фракция "Слуга народа" соберется на заседание 13 апреля. Президентская политсила обсудит повестку дня следующего заседания Верховной Рады.
Вероятно, "слуги народа" соберутся 13 апреля в 17:00 – после внеочередного заседания парламента. Об этом сообщил нардеп от президентской политсилы Иван Шинкаренко в эфире одного из телеканалов.
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Следующее внеочередное заседание Верховной Рады у нас запланировано на среду, сегодня вечером будет фракция, на которой обсудим все вопросы, возможно, какие-то вопросы не успеем проголосовать в понедельник,
– пояснил Шинкаренко.
Внеочередное заседание Верховной Рады начнется сегодня в 14.00. В парламенте ожидают президента Владимира Зеленского.
13 апреля парламент будет рассматривать:
- изменения в бюджет, необходимые для дальнейшей эффективной борьбы с COVID-19;
- законопроект о геокадастре;
- законопроект о борьбе с коронавирусом и последствиями;
- вопрос об усилении ответственности за поджоги;
- изменения в закон об АМКУ;
- преодоление вето президента под законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование";
- 13 постановлений на блокирование рынка земли.
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