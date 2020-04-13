Фракция "Слуга народа" соберется на заседание: что обсудят

Фракция "Слуга народа" соберется на заседание 13 апреля. Президентская политсила обсудит повестку дня следующего заседания Верховной Рады.

Вероятно, "слуги народа" соберутся 13 апреля в 17:00 – после внеочередного заседания парламента. Об этом сообщил нардеп от президентской политсилы Иван Шинкаренко в эфире одного из телеканалов.

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Следующее внеочередное заседание Верховной Рады у нас запланировано на среду, сегодня вечером будет фракция, на которой обсудим все вопросы, возможно, какие-то вопросы не успеем проголосовать в понедельник,

– пояснил Шинкаренко.

Внеочередное заседание Верховной Рады начнется сегодня в 14.00. В парламенте ожидают президента Владимира Зеленского.

13 апреля парламент будет рассматривать: