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      Фракция "Слуга народа" соберется на заседание: что обсудят

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      Нардеп от "Слуги народа" Иван Шинкаренко / Zik.ua

      Фракция "Слуга народа" соберется на заседание 13 апреля. Президентская политсила обсудит повестку дня следующего заседания Верховной Рады.

      Вероятно, "слуги народа" соберутся 13 апреля в 17:00 – после внеочередного заседания парламента. Об этом сообщил нардеп от президентской политсилы Иван Шинкаренко в эфире одного из телеканалов.

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      Следующее внеочередное заседание Верховной Рады у нас запланировано на среду, сегодня вечером будет фракция, на которой обсудим все вопросы, возможно, какие-то вопросы не успеем проголосовать в понедельник,
      – пояснил Шинкаренко.

      Внеочередное заседание Верховной Рады начнется сегодня в 14.00. В парламенте ожидают президента Владимира Зеленского.

      13 апреля парламент будет рассматривать:

      • изменения в бюджет, необходимые для дальнейшей эффективной борьбы с COVID-19;
      • законопроект о геокадастре;
      • законопроект о борьбе с коронавирусом и последствиями;
      • вопрос об усилении ответственности за поджоги;
      • изменения в закон об АМКУ;
      • преодоление вето президента под законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование";
      • 13 постановлений на блокирование рынка земли.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада Слуга народа
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