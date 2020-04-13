Фракція "Слуга народу" збереться на засідання: що обговорять
Фракція "Слуга народу" збереться на засідання 13 квітня. Президентська політсила обговорить порядок денний наступного засідання Верховної Ради.
Ймовірно, "слуги народу" зберуться 13 квітня о 17:00 – після позачергового засідання парламенту. Про це повідомив нардеп від президентської політсили Іван Шинкаренко в ефірі одного з телеканалів.
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Наступне позачергове засідання Верховної Ради у нас заплановане на середу, сьогодні ввечері буде фракція, на якій обговоримо всі питання, можливо, якісь питання не встигнемо проголосувати у понеділок,
– пояснив Шинкаренко.
Позачергове засідання Верховної Ради розпочнеться сьогодні о 14.00. У парламенті очікують на президента Володимира Зеленського.
13 квітня парламент розглядатиме:
- зміни до бюджету, необхідні для подальшої ефективної боротьби України з COVID-19;
- законопроєкт про геокадастри;
- законопроєкт про боротьбу з коронавірусом і наслідками;
- питання про посилення відповідальності за підпали;
- зміни до закону про АМКУ;
- подолання вето президента під законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
- 13 постанов на блокування ринку землі.
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