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      Фракція "Слуга народу" збереться на засідання: що обговорять

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      Нардеп від "Слуги народу" Іван Шинкаренко / Zik.ua

      Фракція "Слуга народу" збереться на засідання 13 квітня. Президентська політсила обговорить порядок денний наступного засідання Верховної Ради.

      Ймовірно, "слуги народу" зберуться 13 квітня о 17:00 – після позачергового засідання парламенту. Про це повідомив нардеп від президентської політсили Іван Шинкаренко в ефірі одного з телеканалів.

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      Наступне позачергове засідання Верховної Ради у нас заплановане на середу, сьогодні ввечері буде фракція, на якій обговоримо всі питання, можливо, якісь питання не встигнемо проголосувати у понеділок,
      – пояснив Шинкаренко.

      Позачергове засідання Верховної Ради розпочнеться сьогодні о 14.00. У парламенті очікують на президента Володимира Зеленського.

      13 квітня парламент розглядатиме:

      • зміни до бюджету, необхідні для подальшої ефективної боротьби України з COVID-19;
      • законопроєкт про геокадастри;
      • законопроєкт про боротьбу з коронавірусом і наслідками;
      • питання про посилення відповідальності за підпали;
      • зміни до закону про АМКУ;
      • подолання вето президента під законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
      • 13 постанов на блокування ринку землі.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Верховна Рада Слуга народу
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