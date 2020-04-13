Фракція "Слуга народу" збереться на засідання: що обговорять

Фракція "Слуга народу" збереться на засідання 13 квітня. Президентська політсила обговорить порядок денний наступного засідання Верховної Ради.

Ймовірно, "слуги народу" зберуться 13 квітня о 17:00 – після позачергового засідання парламенту. Про це повідомив нардеп від президентської політсили Іван Шинкаренко в ефірі одного з телеканалів.

До теми Чому Рада не піде на карантин та не буде голосувати дистанційно: пояснення Разумкова

Наступне позачергове засідання Верховної Ради у нас заплановане на середу, сьогодні ввечері буде фракція, на якій обговоримо всі питання, можливо, якісь питання не встигнемо проголосувати у понеділок,

– пояснив Шинкаренко.

Позачергове засідання Верховної Ради розпочнеться сьогодні о 14.00. У парламенті очікують на президента Володимира Зеленського.

13 квітня парламент розглядатиме: