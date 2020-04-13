Чому Рада не піде на карантин та не буде голосувати дистанційно: пояснення Разумкова

Після оголошення карантину в Україні, чимало сфер діяльності перейшло на віддалену роботу. Однак не Верховна Рада України, де депутати продовжують і надалі збиратися в сесійній залі.

Не лякає депутатів і те, що у дев'яти народних обранців був виявлений коронавірус. Попри це, депутати і надалі збиратимуться на засідання. Піти на карантин або перевести роботу в онлайн в парламенті не планують. Таку позицію озвучив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час прямої трансляції в програмі "Сніданок з 1+1".

"Станом на сьогодні такої можливості немає [перейти на дистанційне голосування, – прим. 24 каналу]. Ні з юридичної сторони, ні з організаційної, я так думаю. До того ж, майже всі фракції виступили з пропозицією продовжувати роботу Верховної Ради в тому стандартному режимі, до якого ми звикли", – заявив Дмитро Разумков.

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Варто відзначити, що нещодавно Разумков розповідав про ідею перенести засідання Ради з сесійної зали. Але від цієї ідеї відмовилися. Все через те, що в регламенті роботи парламенту вказано, що єдине місце проведення засідання – Грушевського, 5 (будівля Верховної Ради України). Тож за винятком сесійної зали, місцем, де можна було б зібрати усіх депутатів разом, не порушуючи регламент – дворик Ради. Але самі депутати відмовилася від такого рішення, адже це передбачало б продовження часу їх роботи через необхідність голосувати руками та здійснювати підрахунок голосів лічильною комісією.

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При цьому Разумков відзначив зміни в графіку роботи Верховної Ради після оголошення карантину в Україні.

"Зараз у нас менше пленарних засідань, більше – комітетських. У Деяких народних депутатів більше роботи в регіонах. Особливо у мажоритарників, бо вони також допомагають людям. Однак переходити на якийсь карантин Верховна Рада не збирається", – підсумував спікер парламенту.