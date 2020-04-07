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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Разумков розповів про складність роботи у Верховній Раді під час карантину

      - Читать новость на русском
      Дмитро Разумков / Верховна Рада

      Запровадження обмежень в Україні через карантин ніяк не стосуються органів державної влади. Верховна Рада продовжує працювати, як і до цього.

      І це попри те, що як мінімум у дев'яти народних депутатів був виявлений коронавірус. Перший на COVID-19 захворів Сергій Шахов з групи "Довіра" після подорожі до Куршевелю. З Шаховим тісно спілкувався Сергій Вельможний також з групи "Довіра", тому через це, ймовірно, теж підхопив недугу. Третім став Олександр Лукашев з партії "Опозиційна платформа – За життя". За інформацією ЗМІ, він вже одужав. Виявили коронавірус у двох депутатів "Слуги народу" – Руслана Горбенка та Володимира Ватраса. У позафракційних Сергія Рудика та Анни Скороход теж діагностували COVID-19.

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      Та навіть це не зупинило нардепів від законотворчої діяльності. Як розповів спікер парламенту Дмитро Разумков, була ідея перенести засідання Ради з сесійної зали. Але від цієї ідеї відмовилися

      "Ми ж розуміємо, що велика кількість людей в залі – теж ризик. Був варіант провести засідання у дворику Верховної Ради, так ми фактично не порушуємо регламент. Стаття 2 говорить: місце проведення засідання – Грушевського, 5. Дворик – теж Грушевського, 5. Там, за нашими підрахунками, можна розмістити до 425 народних депутатів. В принципі, весь зал. Але це довше, оскільки передбачає голосування руками, підрахунок голосів лічильною комісією. Це важче, звичайно. Але практично всі виступили за проведення обох позачергових засідань в залі", – розповів Дмитро Разумков в інтерв'ю LB.ua.

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      При цьому виникає у народних депутатів проблема під час роботи в масці. Тож спікеру доводилося неодноразово їм наголошувати на необхідності її одягти під час роботи в сесійній залі.

      "Признаюся чесно, вести засідання та й просто сидіти в масці незручно. Але повинні бути відповідальність за себе та за тих, хто поряд. Доведеться потерпіти", – відзначив Разумков.

      Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради, найімовірніше, відбудеться 9 або 10 квітня. Також називають дату 8 квітня. Головне питання цього засідання – зміни до бюджету.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Дмитро Разумков Верховна Рада Новини політики
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