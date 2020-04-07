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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Разумков рассказал о сложности работы в Верховной Раде во время карантина

      - Читати новину українською
      Дмитрий Разумков / Верховная Рада

      Введение ограничений в Украине из-за карантина никак не касается органов государственной власти. Верховная Рада продолжает работать, как и прежде.

      И это несмотря на то, что как минимум в девяти народных депутатов был обнаружен коронавирус. Первым на COVID-19 заболел Сергей Шахов из группы "Доверие" после путешествия в Куршевель. С Шаховым тесно общался Сергей Вельможный также из группы "Доверие", поэтому из-за этого, вероятно, тоже подхватил болезнь. Третьим стал Александр Лукашев из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". По информации СМИ, он уже поправился. Обнаружили коронавирус в двух депутатов "Слуги народа" – Руслана Горбенко и Владимира Ватраса. У внефракционных Сергея Рудика и Анны Скороход тоже диагностировали COVID-19.

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      Но даже это не остановило нардепов от законотворческой деятельности. Как рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков, была идея перенести заседание Рады из сессионного зала. Но от этой идеи отказались

      "Мы же понимаем, что большое количество людей в зале – тоже риск. Был вариант провести заседание в дворике Верховной Рады, так мы фактически не нарушаем регламент. Статья 2 гласит: место проведения заседания – Грушевского, 5. Дворик – тоже Грушевского, 5. Там, по нашим подсчетам, можно разместить до 425 народных депутатов. В принципе, весь зал. Но это дольше, поскольку предполагает голосование руками, подсчет голосов счетной комиссией. Это труднее, конечно. Но практически все выступили за проведение обоих внеочередных заседаний в зале" , – рассказал митро Разумков в интервью LB.ua.

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      При этом возникает у народных депутатов проблема при работе в маске. Поэтому спикеру приходилось неоднократно им подчеркивать необходимость ее одеть во время работы в сессионном зале.

      "Признаюсь честно, вести заседания и просто сидеть в маске неудобно. Но должна быть ответственность за себя и за тех, кто рядом. Придется потерпеть", – отметил Разумков.

      Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, скорее всего, состоится 9 или 10 апреля. Также называют дату 8 апреля. Главный вопрос этого заседания – изменения в бюджет.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Верховная Рада Дмитрий Разумков
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