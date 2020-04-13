Почему Рада не пойдет на карантин и не будет голосовать дистанционно: объяснение Разумкова
После объявления карантина в Украине, многие сферы деятельности перешли на удаленную работу. Однако не Верховная Рада Украины, где депутаты продолжают и в дальнейшем собираться в сессионном зале.
Не пугает депутатов и то, что у девяти народных избранников был обнаружен коронавирус. Несмотря на это, депутаты и в дальнейшем будут собираться на заседания. Пойти на карантин или перевести работу в онлайн в парламенте не планируют. Такую позицию озвучил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время прямой трансляции в программе "Завтрак с 1+1".
"По состоянию на данный момент такой возможности нет (перейти на дистанционное голосование, – прим. 24 канала). Ни с юридической стороны, ни с организационной, я так думаю. К тому же, почти все фракции выступили с предложением продолжить работу Верховной Рады в том стандартном режиме, к которому мы привыкли", – заявил Дмитрий Разумков.
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Стоит отметить, что недавно Разумков рассказывал об идее перенести заседание Рады из сессионного зала. Но от этой идеи отказались. Все потому, что в регламенте работы парламента указано, что единственное место проведения заседания – Грушевского, 5 (здание Верховной Рады Украины). Поэтому за исключением сессионного зала, местом, где можно было бы собрать всех депутатов вместе, не нарушая регламент – дворик Рады. Но сами депутаты отказалась от такого решения, ведь это предполагало бы продление времени их работы из-за необходимости голосовать руками и осуществлять подсчет голосов счетной комиссией.
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При этом Разумков отметил изменения в графике работы Верховной Рады после объявления карантина в Украине.
"Сейчас у нас меньше пленарных заседаний, больше – в комитете. У некоторых народных депутатов больше работы в регионах. Особенно у мажоритарщиков, потому что они также помогают людям. Однако переходить на какой-то карантин Верховная Рада не собирается", – подытожил спикер парламента.
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