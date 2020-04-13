12:13
13 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Почему Рада не пойдет на карантин и не будет голосовать дистанционно: объяснение Разумкова

      - Читати новину українською
      Дмитрий Разумков на заседании Рады во время карантина / Верховна Рада

      После объявления карантина в Украине, многие сферы деятельности перешли на удаленную работу. Однако не Верховная Рада Украины, где депутаты продолжают и в дальнейшем собираться в сессионном зале.

      Не пугает депутатов и то, что у девяти народных избранников был обнаружен коронавирус. Несмотря на это, депутаты и в дальнейшем будут собираться на заседания. Пойти на карантин или перевести работу в онлайн в парламенте не планируют. Такую позицию озвучил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время прямой трансляции в программе "Завтрак с 1+1".

      "По состоянию на данный момент такой возможности нет (перейти на дистанционное голосование, – прим. 24 канала). Ни с юридической стороны, ни с организационной, я так думаю. К тому же, почти все фракции выступили с предложением продолжить работу Верховной Рады в том стандартном режиме, к которому мы привыкли", – заявил Дмитрий Разумков.

      Читайте также Что Рада будет делать с 16 тысячами поправок к "антиколомойскому" законопроекту

      Стоит отметить, что недавно Разумков рассказывал об идее перенести заседание Рады из сессионного зала. Но от этой идеи отказались. Все потому, что в регламенте работы парламента указано, что единственное место проведения заседания – Грушевского, 5 (здание Верховной Рады Украины). Поэтому за исключением сессионного зала, местом, где можно было бы собрать всех депутатов вместе, не нарушая регламент – дворик Рады. Но сами депутаты отказалась от такого решения, ведь это предполагало бы продление времени их работы из-за необходимости голосовать руками и осуществлять подсчет голосов счетной комиссией.

      Читайте также Заседание Рады: Разумков рассказал о процедуре голосования за законопроекты

      При этом Разумков отметил изменения в графике работы Верховной Рады после объявления карантина в Украине.

      "Сейчас у нас меньше пленарных заседаний, больше – в комитете. У некоторых народных депутатов больше работы в регионах. Особенно у мажоритарщиков, потому что они также помогают людям. Однако переходить на какой-то карантин Верховная Рада не собирается", – подытожил спикер парламента.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Карантин в Украине 2020 Дмитрий Разумков
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 11:50 Украина с Коломойским и без него, или Бенинградская битва
      Михайло Дубинянський
      12 апреля , 22:00 Китай заплатит за вирус, эпидемия спишет все промахи и Чечня на замке: блоги недели
      Блоги тижня