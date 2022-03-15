Фракцию ОПЗЖ таки покинули 4 нардепа

Парламент лишил нардепа Илью Киву депутатского мандата. А еще 4 народных депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" вышли из фракции.

Фракцию покинули Татьяна Плачкова, Александр Фельдман, Игорь Абрамович и Вадим Столар. Эту информацию подтвердил член фракции "Голос" Ярослав Железняк 15 марта.

Ранее Несколько членов ОПЗЖ хотят выйти из фракции, – нардеп

Депутаты покидают ОПЗЖ: предыстория

Ранее нардепы сообщали, что несколько народных депутатов ОПЗЖ написали заявления о выходе из фракции. Однако тогда эти данные не являлись официальными.

Кроме того, 15 марта Верховная Рада лишила их коллегу Илью Киву мандата народного депутата.

Сначала ему сообщили о подозрении. Впоследствии Государственное бюро расследований объявило его в международный розыск.

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