Во Франции автобус со школьниками попал в ДТП, 27 детей травмированы

На северо-западе Франции произошла серьезная авария с участием школьного автобуса. Водитель и 27 детей получили травмы различной степени.

ДТП произошло в городе Лаваль. На момент аварии в автобусе находились 47 школьников и один водитель.

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27 школьников получили травмы

Как видно из фото и видео с места происшествия, автобус слетел с проезжей части на обочину. Что именно произошло с транспортом – не уточняют. От удара пострадали водитель и 27 детей. Двое из школьников находятся в тяжелом состоянии.

Всех пострадавших доставили в поликлинику Лаваля. Состояние детей, получивших серьезные ранения, врачи пока не прогнозируют.



Пострадавших детей отвезли в больницу / Фото France bleu

21 ребенок был доставлен в больницу в состоянии шока. На место происшествия выехало 17 спасательных экипажей. Уже инициировали расследование причин аварии.