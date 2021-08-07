Массовые протесты антивакцинаторов во Франции, Польше и Испании: десятки тысяч вышли на улицы

В Европе продолжаются массовые акции протеста из-за принудительной вакцинации против COVID-19 и так называемых паспортов вакцинации. К активистам во Франции, Италии и Германии присоединились единомышленники в Испании и Польше.

Десятки тысяч французов вышли на четвертую акцию протеста против системы санитарных пропусков. Демонстрации против "санитарной диктатуры" были анонсированы в более чем 150 городах.

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Эту акцию во Франции провели как реакцию на решение властей относительно новых методов борьбы с коронавирусом. Говорится о запрете посещать учреждения культуры и спорткомплексы без сертификата о прививке от COVID-19, иммунитете или отрицательном результате ПЦР-теста.

Франция усиливает меры безопасности

Пропускной режим во Франции планируют ввести с понедельника, 9 августа 2021 года. Без пропусков нельзя будет зайти в кафе, ресторан, торговый центр или воспользоваться железной дорогой.

Демонстрация антивакцинаторов в Париже 7 августа: смотрите видео

Намерены также отстранять от работы работников, не прошедших вакцинацию. Пациентам без "коронавирусного" сертификата ограничат доступ к неэкстренной медицинской помощи.

Полиция применила перечный спрей

Самый масштабный протест состоялся в Париже. Тысячи "желтых жилетов" требовали отменить обязательную вакцинацию и "ковидные" паспорта.

В ответ на демонстрации, французская полиция применила силу. На участников акции распылили перцовый спрей.

Французская полиция распыляет баллончик на протестующих: смотрите видео "РИА Новости"

Антивакцинаторы в Польше

На предыдущих акциях правоохранители Франции разгоняли участников водометами. В столице применяли также слезоточивый газ.

Тысячи антивакцинаторов собрались на акцию в Катовице. Под лозунгами "Стоп сегрегации" и "Перестаньте закрывать поляков" они собрались возле памятника Маршу Свободы и отправились по улицам города.

Протесты из-за вакцинации в Катовице: смотрите видео

Основанием для массового собрания стало решение польского правительства усилить методы борьбы с коронавирусом. Говорится о принудительной вакцинации, которую поляки назвали "медицинским экспериментом", и ограничениях для работы бизнеса во время пандемии.

Протест антивакцинаторов в Польше / Фото Agencja Gazeta

Протест в Испании

В столице Испании 7 августа состоялась массовая демонстрация. Тысячи людей собрались в Мадриде и выступили против введения в стране обязательных прививок против коронавируса и паспортов вакцинации.

Акция против коронавируса в Мадриде: смотрите видео

В то же время медики зафиксировали в Испании рост заболеваемости коронавирусом. Только в Мадриде за сутки зарегистрировали 3 322 новых случая инфицирования и 18 смертей. Абсолютное большинство новых случаев – 2 728 – зарегистрировали за последние 24 часа. Количество летальных случаев также растет, в частности в среду, 4 августа, в больницах Мадрида умер 21 пациент с коронавирусом – это самый высокий показатель за сутки еще с марта.