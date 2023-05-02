Протесты продолжаются и 1 мая. Французы недовольны пенсионной реформой, которую проталкивает правительство и президент Эммануэль Макрон.

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Во Франции полицию забрасывают "коктейлями Молотова"

Вечером 1 мая силовики начали пытаться разогнать протесты, используя слезоточивый газ и дубинки.

Один из протестующих бросил "коктейль Молотова" в полицейских. В результате этого произошла вспышка, а один правоохранитель чуть не загорелся.

Протесты во Франции / фото le Monde

Однако жители Франции не намерены расходиться. Они хотят, чтобы их требования услышали местные власти.

Это наше право, у нас есть право на демонстрации. Я пришла сюда, потому что инфляция и так создала для многих невыносимые условия. А эта реформа станет катастрофой для большинства семей,

– отметила одна из участниц протестов.

Известно, что в результате столкновений полиция задержала десятки человек. Сейчас в Париже горят несколько построек.

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