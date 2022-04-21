Во Франции прошли масштабные дебаты Макрона и Ле Пен: что заявляли об Украине и кто победил

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен 20 апреля провели масштабные дебаты перед вторым туром выборов президента Франции. После зрители проголосовали за победителя.

Более убедительным граждане признали действующего главу французского государства. Об этом сообщает телеканал BFMTV, который осуществлял трансляцию и обнародовал результаты опроса.

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Победу одержал Макрон

Так, согласно подсчетам, кандидаты на пост президента Франции набрали:

Эммануэль Макрон – 59% зрительских голосов;

Марин Ле Пен – 39% голосов зрителей;

2% зрителей вообще не прокомментировали свой выбор.

Дебаты продолжались около трех часов. Политики дискутировали по темам внутренней и внешней политики, экономики, экологии, социальных вопросов, эмиграции и дискриминации.

Обсудили войну в Украине

Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен также обсудили вопросы, касающиеся войны России против Украины.

Эммануэль Макрон отметил, что:

интересы Ле Пен связаны с российским руководством;

задача Франции и Европы – не допустить эскалации конфликта в Украине;

ему нужна "сильная Европа", способная "привести Россию в чувство".

В свою очередь Марин Ле Пен заявила, что:

выступает против эмбарго на поставку нефти и газа из России;

приложенные Макроном усилия по поиску путей к миру в Украине заслуживают поддержки;

санкции создают риск того, что Китай и Россия станут союзниками.

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Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции. Голосование состоится в воскресенье, 24 апреля.