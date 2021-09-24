Во Франции в сеть слили QR-код COVID-сертификата Макрона

Во Франции в сеть попал QR-код COVID-сертификата президента Эммануэля Макрона. Информацию мог "слить" медработник.

СМИ пишут, что доступ к данным об иммунитете президента могли иметь около 50 медиков. Они могли получить данные, зайдя в Национальный реестр вакцин против коронавируса

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Какая информация была в сертификате

QR-код стали распространять 20 сентября в социальных сетях. Люди могли увидеть основную информацию о Макроне. Например, дату рождения президента, тип вакцины, которой он делал прививки, и время ее введения.

QR-код был связан с COVID-сертификатом Макрона, который позволяет посещать общественные места, в частности, бары и рестораны.

В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили изданию, что слитые данные принадлежат французскому президенту

Президента Бразилии не пустили в ресторан Нью-Йорка

Бразильского президента Жаира Болсонару не пустили в один из ресторанов Нью-Йорка. Причина в том, что президент не имеет COVID-сертификата, поскольку не делал прививки против коронавируса.

Политик является противником вакцинации.