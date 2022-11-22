Министр обороны Франции заявил, что часто сталкивается с вопросом целесообразности помощи ВСУ

Себастьен Лекорню – министр обороны Франции – заявил, что часто сталкивается с вопросом о целесообразности помощи ВСУ. В Париже об этом не спрашивают. В то же время, этим вопросом активно интересуются в департаменте Эр.

Министр подчеркнул, что если Франция хочет защитить свои ценности, государство должно помочь Украине защитить ее суверенитет. Страна продолжит оказывать поддержку.

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В то же время во Франции некоторые люди до сих пор интересуются целесообразностью помощи ВСУ.

Это центральный вопрос. Если в Париже меня спрашивают, достаточно ли мы помогаем Украине, то в моем избирательном округе – департаменте Эр – люди задают мне вопрос, почему мы должны помогать Украине,

– говорится в сообщении.

Франция ищет политические пути завершения войны в Украине

Франция и его союзники продолжают поддерживать Украину. Государства ищут пути завершения войны. В то же время, последнее слово в этом вопросе будет за Украиной.

Официальный Париж заинтересован в завершении войны.

"Напоминаю о многочасовых дискуссиях, которые президент Эммануэль Макрон провел с каждой из сторон – в частности с выездом на место событий, еще до начала конфликта", – заявил министр обороны Франции.

Лекорню подчеркнул, что сейчас продолжаются размышления над возможными политическими результатами для прекращения войны.

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