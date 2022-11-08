Во Франции стали говорить о необходимости поддержки Украины: с чем это связано

Во Франции призвали увеличить поддержку Украины. Речь идет и о финансовой, и военной составляющей.

Французские интеллектуалы подписали письмо Эммануэлю Макрону. По-видимому, французы разобрались в том, что же происходит. Об этом 24 каналу сказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

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Почему французы меняют мнение

Солонтай отмечает, что во Франции проделано очень много информационной работы, чтобы люди изменили свою позицию. "Они должны эволюционировать", – говорит он.

По словам политолога, активное участие в этом процессе принимают французские:

прокуроры – документируют военные преступления россиян;

правозащитники – фиксируют и распространяют эти вещи;

журналисты очень активно освещают и победы на фронте, и преступления россиян.

Все это влияет на мнение французов. Кроме того, избирательная кампания, отмечает Солонтай, в рамках которой Макрон и Ля Пен раскручивали эту тематику, позади. И это тоже очень важно.

Недостает более активной позиции наших мигрантских кругов в западной части. Тогда мы могли бы до конца убедить Францию уверенно держать нашу сторону,

– считает Александр Солонтай.

Нужно учитывать и то, говорит он, что Макрон во второй раз переизбрался, так что чувствует себя гораздо увереннее.

"Он видел, как Россия пытались изменить ход выборов во Франции и видел, что отрабатывали фактически против него. Ему есть что вспомнить. Он видит, что тенденции в общем-то идут правильные, но пока общественное мнение нужно формировать", – объясняет директор программ практической политики Института. политического образования.

Когда гражданам говорят, что часть денег и оружия нужно отдавать куда-то, их позиция такова: "Мы за Украину, но желательно меньше за это платить". Вместо этого интеллектуалы подчеркивают, что это важно именно для французов.

Французы к французам о французах – это ключевое. Они объясняют, что именно французам важно то, что происходит в Украине. Они меняют общественное мнение, и тогда Макрон более легитимным может помогать,

– подчеркивает Солонтай.

Если бы общественное мнение уже полностью эволюционировало, добавляет он, то общественные деятели бы не выступали, ведь это была бы популярная линия, и политики удовлетворяли бы волю народа. "Дискуссия там продолжается, но она уже сдвинулась в нашу сторону", – подчеркнул Солонтай.

"Против войны" – это отстоять свободу Украины

Иностранцы часто говорят, что война – это всегда плохо, но на ней зарабатывают обе стороны. Как утверждает Солонтай, они не понимают главного: это война не глав государств, а война на уничтожение нации.

К сожалению, есть люди, которые четко против войны и за Украину, ведь на нас напали. А есть люди, которые просто против войны как таковой. Русофилов во Франции очень много, они никуда не делись. Однако жесткое большинство против войны,

– подчеркивает Солонтай.

Он добавляет, что интеллектуалы должны окончательно объяснить обычным людям, что против войны – это отстоять свободу Украины. В противном случае война распространится по всей Европе.

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