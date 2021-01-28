Попытка убийства: во Франции задержали 9 подозреваемых в нападении на украинского подростка
Во Франции в четверг, 28 января, задержали 9 подозреваемых в нападении на украинского подростка Юрия. Молодым людям уже предъявили подозрение в попытке убийства.
Источник: Franceinfo
Все задержанные являются членами одной молодежной банды.
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В прокуратуре Парижа уже заявили, что расследование продолжается успешно.
Французские СМИ еще ранее сообщали, что Юрий мог стать жертвой конфликта между 2 молодежными бандами. Члены одной из них были жителями Парижа. Другую группировку сформировали подростки из городка Ванв вблизи французской столицы.
Нападение на украинского подростка во Франции: детали
- 15 января Юрий с друзьями возвращался домой после учебы.
- В самом центре столицы на подростка напали агрессивно настроенные молодые люди. Они были вооружены битами, холодным оружием и даже молотком.
- Друзья Юрия успели убежать, однако ему, к сожалению, не повезло.
- Нападавшие повалили подростка на землю и нанесли ему ряд ударов.
- В тяжелом состоянии Юрия госпитализировали. Медикам даже удалось ввести юношу в искусственную кому.
- Сейчас самочувствие пострадавшего улучшается. Юрий вышел из комы и сказал первое слово.
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