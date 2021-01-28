У Франції у четвер, 28 січня, затримали 9 підозрюваних у нападі на українського підлітка Юрія. Молодикам вже оголосили про підозру у спробі вбивства.

Джерело: Franceinfo

Усі затримані є членами однієї молодіжної банди. У прокуратурі Парижа вже заявили, що розслідування триває успішно.

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Французькі ЗМІ ще раніше повідомляли, що Юрій міг стати жертвою конфлікту між 2 молодіжними бандами. Члени однієї з них були жителями Парижа. Інше угрупування сформували підлітки з містечка Ванв поблизу французької столиці.

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