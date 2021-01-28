Спроба вбивства: у Франції затримали 9 підозрюваних у нападі на українського підлітка
У Франції у четвер, 28 січня, затримали 9 підозрюваних у нападі на українського підлітка Юрія. Молодикам вже оголосили про підозру у спробі вбивства.
Джерело: Franceinfo
Усі затримані є членами однієї молодіжної банди. У прокуратурі Парижа вже заявили, що розслідування триває успішно.
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Французькі ЗМІ ще раніше повідомляли, що Юрій міг стати жертвою конфлікту між 2 молодіжними бандами. Члени однієї з них були жителями Парижа. Інше угрупування сформували підлітки з містечка Ванв поблизу французької столиці.
Напад на українського підлітка у Франції: деталі
- 15 січня Юрій з друзями повертався додому після навчання.
- У самому центрі столиці на підлітка напали агресивно налаштовані молодики. Вони були озброєні битами, холодною зброєю та навіть молотком.
- Друзі Юрія встигли втекти, однак йому, на жаль, не пощастило.
- Нападники повалили підлітка на землю та завдали йому низку ударів.
- У важкому стані Юрія госпіталізували. Медика навіть вдалося ввести юнака у штучну кому.
- Наразі самопочуття постраждалого покращується. Юрій вийшов із коми та сказав перше слово.
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