У Франции эпидемия накануне финала ЧМ-2022: матч с Аргентиной могут пропустить пять игроков

Сразу три французских центрбека под вопросом на решающий поединок чемпионата мира. При этом версию о ковиде в сборной Дешама отклонили.

Уже в воскресенье, 18 декабря, состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2022 года. На звание лучшей команды мира претендуют Аргентина и Франция.

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Команда Дидье Дешама будет защищать свой титул. В этом турнире "Ле Бле" преследуют кадровые проблемы. Перед стартом Мундиаля из-за травм вылетели Канте, Меньян, Погба, Бензема и Нкунку.

Эпидемия у французов

В полуфинале сыграть не смогли Упамекано и Рабьо. Оба футболиста простудились, но уже вернулись в общую группу. Впрочем, их участие в финале все еще под вопросом.

А уже перед финалом подхватили простуду еще два центрбэка команды – Варан и Конате. Их состояние остается удовлетворительным, но медицинская служба будет следить за их готовностью к финалу.

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В команде опровергают версию о возможности заражения коронавирусом, однако тесты футболисты не проходили. Также под вопросом еще и участие хавбека Орельена Чуамени, повредившего голеностоп.

Как Франция и Аргентина играли в финалах ЧМ

Напомним, что Франция вышла уже в четвертый для себя финал ЧМ. "Ле Блэ" становились чемпионами мира в 1998 и 2018 годах, в то время как в 2006-м проиграли Италии в серии пенальти после удара головой от Зидана в Матерацке и удаления Зиза.

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Аргентина тоже имеет на своем счету два Кубка мира, которые получила в 1978 и 1986 годах. Также "альбиселесте" трижды брали серебро турнира, проиграв финалы 1930, 1990 и 2014 годов.