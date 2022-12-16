Вже у неділю, 18 грудня, відбудеться фінальний матч чемпіонату світу з футболу 2022. На звання найкращої команди світу претендують Аргентина та Франція.

До теми Мбаппе чи Мессі – хто підійме над головою трофей ЧС-2022: прогноз на фінал Аргентина – Франція

Команда Дідьє Дешама буде захищати свій титул. Протягом цього турніру "Ле Бле" переслідують кадрові проблеми. Перед стартом Мундіалю через травми вилетіли Канте, Меньян, Погба, Бензема та Нкунку.

Епідемія у французів

У півфіналі зіграти не змогли Упамекано та Рабьо. Обидва футболісти застудились, але вже повернулись у загальну групу. Втім їх участь у фіналі все ще під питанням.

А вже перед фіналом підхопили застуду ще два центрбека команди – Варан та Конате. Їх стан залишається задовільним, але медична служба слідкуватиме за їх готовністю до фіналу.

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У команді спростовують версію про можливість зараження коронавірусом, однак тести футболісти не проходили. Також під питанням ще і участь хавбека Орельєна Чуамені, який пошкодив гомілкостоп.

Як Франція та Аргентина грали у фіналах ЧС

Нагадаємо, що Франція вийшла вже у четвертий для себе фінал ЧС. "Ле Бле" ставали чемпіонами світу у 1998 та 2018 роках, тоді як у 2006-му програли Італії в серії пенальті після удару головою від Зідана в Матерацці та вилучення Зізу.

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Аргентина теж має на своєму рахунку два Кубка світу, які здобула у 1978 та 1986 роках. Також "альбіселесте" тричі брали срібло турніру, програвши фінали 1930, 1990 та 2014 років.