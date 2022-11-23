Мбаппе повторил голевой рекорд легендарного Пеле на чемпионате мира

Сборная Франции уверенно начала свой путь на чемпионате мира-2022 в Катаре. Уже в первом матче французы наколотили в ворота Австралии четыре гола.

Во французские ворота мяч влетел лишь однажды. Автором одного из четырех глав Франции стал Килиан Мбаппе. 23-летний звездный нападающий ПСЖ стал в один ряд с легендарным бразильцем Пеле, пишет 24 канал.

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Его просто не остановить

Французский форвард забил уже на втором для себя чемпионате мира к своему 24-летию. Пеле основал это голевое достижение, после чего его повторили только два футболиста – Тостао и Майкл Оуэн.

Напомним, что на Мундиале в 2018 году Мбаппе за 8 сыгранных поединков наколотил 5 голов и сделал 2 ассиста.

В общей сложности Килиан забил в футболке национальной команды уже 28 мячей в 59 поединках.

Отметим, что Мбаппе станет главной ударной силой французов на Мундиале в Катаре. Ведь из обоймы действующих чемпионов мира вылетело немало игроков – Поль Погба, Н'Гого Канте, Преснель Кимпэмбе, Карим Бензема и Кристофер Нкунку.

Уже в первом туре в эту когорту попал защитник Лукас Эрнандес, который травмировался уже на старте поединка против Австралии (4:1). На этом ЧМ, на котором защитник провел всего 13 минут, для Лукаса досрочно окончен. Игрок разорвал "кресты".