Натомість у французькі ворота м'яч влетів лише одного разу. Автором одного із чотирьох голів Франції став Кіліан Мбаппе. 23-річний зірковий нападник ПСЖ став в один ряд із легендарним бразильцем Пеле, пише 24 канал.

Варто дізнатись Основний захисник Франції порвав "хрести": Мундіаль у Катарі для його закінчений

Його просто не зупинити

Французький форвард забив вже на другому для себе чемпіонаті світу до свого 24-річчя. Пеле започаткував це гольове досягнення, після чого його повторили лише два футболісти – Тостао та Майкл Оуен.

Нагадаємо, що на Мундіалі у 2018 році Мбаппе за 8 зіграних поєдинків наколотив 5 голів та зробив 2 асисти.

Загалом Кіліан забив у футболці національної команди вже 28 м'ячів у 59 поєдинках.

Відзначимо, що Мбаппе буде головною ударною силою французів на Мундіалі у Катарі. Адже із обойми чинних чемпіонів світу вилетіло чимало гравців – Поль Погба, Н'Гого Канте, Преснель Кімпембе, Карім Бензема та Крістофер Нкунку.

Вже у першому турі до цієї когорти потрапив захисник Лукас Ернандес, який травмувався вже на старті поєдинку проти Австралії (4:1). На цьому ЧС, на якому оборонець провів лише 13 хвилин, для Лукаса достроково закінчений. Гравець розірвав "хрести".