Франция готова "идти дальше" и запретить российскую нефть, – министр

Бруно Ле Мер, являющийся Министром финансов и экономики франции, заявил, что они готовы "идти дальше" и будут ужесточать санкции против России.

Бруно Ле Мер назвал нападение на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли люди – "резной".

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Он призвал установить виновных и привлечь их к ответственности.

По Франции мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть. Я глубоко убежден, что следующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе,

– заявил Бруно Ле Мер.

Кроме того, он пояснил, что отказ Франции от российской нефти "изменит правила игры". Однако отметил, что для введения еще более жестких санкций против российского энергетического сектора необходимо "европейское единство".

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