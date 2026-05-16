Франция готова работать по антибаллистике, – Зеленский после разговора с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры обсудили усиление украинской противовоздушной обороны и сотрудничество по антибаллистической защите.

Также стороны подняли вопрос координации действий на африканском направлении и договорились поддерживать тесный контакт. Об этом сообщает Зеленский.

Смотрите также У Зеленского есть "карты": как производство дронов может изменить отношения Украины с США

О чем договорились Макрон и Зеленский?

Владимир Зеленский сообщил, что разговор с Эмманюэлем Макроном был "хорошим и содержательным". По словам президента Украины, стороны успели обсудить широкий спектр вопросов, касающихся безопасности, международной координации и европейской интеграции Украины.

Отдельное внимание во время переговоров уделили российским атакам по украинским городам и общинам. Зеленский поблагодарил Макрона за принципиальную позицию Франции и осуждение российских ударов по гражданской инфраструктуре.

Президент Украины отметил, что такие атаки в очередной раз демонстрируют истинную сущность России и необходимость усиления совместной защиты от угроз. По его словам, Франция готова работать по антибаллистической защите Украины.

Это сильное решение и важный шаг,

– отметил Зеленский после разговора с французским лидером.

Также президенты обсудили усиление украинской противовоздушной обороны уже в ближайшее время. Зеленский поблагодарил Францию за готовность укреплять возможности Украины в отражении российских воздушных атак.

Отдельной темой переговоров стало европейское направление. Президенты говорили об открытии всех переговорных кластеров по вступлению Украины в Европейский Союз в ближайшее время. По словам Зеленского, Франция поддерживает Украину в этом вопросе и понимает важность такого шага для украинского общества и будущего государства.

Кроме того, Эмманюэль Макрон проинформировал Зеленского о своем визите в страны Африки. Стороны договорились координировать действия и на этом направлении, поскольку он также является важным для Украины.

В конце разговора президенты договорились о дальнейших контактах в ближайшее время.

Что известно о сотрудничестве с другими странами для производства оружия?

Польша готовится к новому этапу оборонного сотрудничества с Украиной и планирует испытывать собственное военное оборудование непосредственно в условиях реальной войны. В Варшаве также рассматривают возможность запуска совместного производства беспилотников вместе с украинскими партнерами.

Такой подход должен помочь быстрее совершенствовать технологии и адаптировать их к современным боевым условиям. По словам заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика, именно украинский фронт сегодня стал местом, где лучше всего видно эффективность современного вооружения и военных технологий.

В Польше объясняют, что тестирование техники будет проходить в два этапа. Сначала оборудование будут проверять на полигонах, а уже после этого – в реальных боевых условиях на территории Украины. В Варшаве считают, что это позволит быстрее определить слабые стороны техники и оперативно совершенствовать ее в соответствии с потребностями фронта.

Отдельное внимание Польша уделяет развитию беспилотных технологий. В стране уже активно работают над масштабированием производства дронов, а также обсуждают создание совместных предприятий с Украиной. В частности, примером такого сотрудничества называют взаимодействие компании WB Electronics с украинской стороной.

Польские чиновники отмечают, что современная война требует максимально быстрого внедрения инноваций, а Украина сегодня фактически формирует новые стандарты ведения боевых действий. Именно поэтому совместные проекты в сфере дронов и военных технологий могут стать стратегически важными не только для двух государств, но и для безопасности всего региона.

В Варшаве также считают, что совместное производство беспилотников поможет создать новую технологическую экосистему между Польшей и Украиной. Речь идет не только об обеспечении фронта, но и о долгосрочном оборонном партнерстве.