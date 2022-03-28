Франция, Греция и Турция планируют запустить гумкоридор в Мариуполь
28 марта 2022 , 15:46Читати новину українською
Источник:France24.com
Мариуполь оказался в блокаде российских военных, из-за чего в городе гуманитарная катастрофа. Гуманитарный коридор в город планируют запустить Франция, Греция и Турция.
Макрон обсудит это с Путиным
Сейчас в Мариуполе без воды, еды, тепла и других средств существования остаются около 170 тысяч человек. Из-за этого Франция, Греция и Турция надеются начать гуманитарную миссию в Мариуполе.
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Сообщается, что эвакуацию людей из Мариуполя хотят начать в ближайшие несколько дней.
По информации СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон якобы получил согласие от главы РФ Владимира Путина.
- Франция, Греция и Турция определенным образом имеют отношение к урегулированию войны в Украине. Президент Франции Макрон едва ли не больше всех политиков пытается остановить вторжение.
- Зато Турция предоставила площадку для переговоров украинской и российской делегациям. Ранее в Турции встретились главы МИД Украины и России.
- Что касается Греции, то в Мариуполе проживает много этнических греков.
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