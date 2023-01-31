Франция передает Украине еще 12 САУ Caesar

Украина получит от Франции дополнительные самоходные артиллерийские установки Caesar, успешно зарекомендовавшие себя на фронте. Франция передаст нашей стране еще 12 учреждений САУ Caesar.

О том, что Франция передаст Украине новые САУ, 31 января сообщил глава французского Минобороны Себастьен Лекорню, пишет 24 Канал.

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На уточняющие вопросы журналистов Себастьен Лекорню сказал, что за все время Франция передала Украине 18 таких САУ. Из них одна пока нерабочая, а другие нуждаются в плановом техническом обслуживании.

Франция также будет учить украинских военных

Лечебницу во время пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым также сообщил, что Франция отправит 150 своих военных в Польшу, где они будут учить украинских защитников.

К лету учения пройдут всего 2000 украинских военнослужащих.

Почему Резников отправился во Францию

31 января стало известно, что министр обороны Алексей Резников отправился в Париж. В столице Франции он должен встретиться с президентом Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить вопрос передачи истребителей F-16.

Президент Франции Эммануэль Макрон 29 января заявил, что тема самолетов не табуирована. Он сказал, что решение будет принято при условии, что техника не будет использоваться для ударов по территории России.

Также, по словам Макрона, передача самолетов Украине не должна ослабить армию Франции.

Франция и Австралия договорились о совместном производстве 155-миллиметровых снарядов для помощи Украине. Они планируют выпустить несколько тысяч подобных боеприпасов.

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