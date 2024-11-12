Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на портал Opex360 и сайт нижней палаты парламента Франции. Истребители отправят в Украину в начале 2025 года.

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Франция получит более современные самолеты

В частности, депутат французского парламента Франк Джилетти объяснил, что решение связано с поставкой новых самолетов Rafale и Mirage 2000D. Мол, это может привести к увеличению расходов на их содержание.

Также передача Украине Mirage 2000-5F ускорит их вывод из эксплуатации во французских Воздушных силах.

Джилетти отметил, что производство самолетов Rafale занимает в среднем 3 года.

Заметьте. К 2030 году Военно-воздушные силы должны получить 137 Rafale. В общем Франция будет иметь 185 боевых самолетов, что усложнит их содержание.

Передача высокоточных бомб AASM

До конца этого года Франция доставит в Украину 600 высокоточных авиационных бомб AASM.

Авиабомбы будут взяты со складов, а не нового производства.

В 2024 году оборонная промышленность страны должна была изготовить 600 этих корректируемых авиационных бомб.

Также Франция намерена произвести 1200 управляемых авиабомб AASM Hammer в 2025 году.

Справочно. AASM является комплектом модернизации для уже существующих свободнопадающих неуправляемых авиабомб вроде американских JDAM, что уже используются украинской тактической авиацией.

Бомба уникальна тем, что использует ракетный двигатель, который значительно увеличивает дальность поражения целей. Максимальная дальность составляет от 15 километров с низких высот до 70 километров с больших.



Франция передаст Украине бомбы AASM / Фото The War Zone

Новый пакет помощи от Франции

Франция предоставит Украине новую партию военной помощи, в нее войдут дальнобойные ракеты SCALP, дополнительные ракеты к переносным зенитно-ракетным комплексам Mistral, сообщил нардеп от фракции "Слуга народа", председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Кроме того, была продолжена программа подготовки украинских военных на востоке Франции, где 2 тысячи украинских военных проходят обучение в бригадах под руководством французов, используя французское оборудование.