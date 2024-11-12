Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на портал Opex360 та сайт нижньої палати парламенту Франції. Винищувачі відправлять до України на початку 2025 року.

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Франція отримає сучасніші літаки

Зокрема, депутат французького парламенту Франк Джилетті пояснив, що рішення пов'язане з постачанням нових літаків Rafale та Mirage 2000D. Мовляв, це може призвести до збільшення витрат на їхнє утримання.

Також передача Україні Mirage 2000−5F прискорить їхнє виведення з експлуатації у французьких Повітряних силах.

Джилетті зазначив, що виробництво літаків Rafale займає в середньому 3 роки.

Зауважте. До 2030 року Військово-повітряні сили мають отримати 137 Rafale. Загалом Франція матиме 185 бойових літаків, що ускладнить їхнє утримання.

Передача високоточних бомб AASM

До кінця цього року Франція доставить в Україну 600 високоточних авіаційних бомб AASM.

Авіабомби будуть взяті зі складів, а не нового виробництва.

У 2024 році оборонна промисловість країни мала виготовити 600 цих коригованих авіаційних бомб.

Також Франція має намір виробити 1200 керованих авіабомб AASM Hammer у 2025 році.

Довідково. AASM є комплектом модернізації для вже існуючих вільнопадаючих некерованих авіабомб на зразок американських JDAM, що вже використовуються українською тактичною авіацією.

Бомба унікальна тим, що використовує ракетний двигун, який значно збільшує дальність ураження цілей. Максимальна дальність становить від 15 кілометрів із низьких висот до 70 кілометрів із великих.



Франція передасть Україні бомби AASM / Фото The War Zone

Новий пакет допомоги від Франції

Франція надасть Україні нову партію військової допомоги, до неї ввійдуть далекобійні ракети SCALP, додаткові ракети до переносних зенітно-ракетних комплексів Mistral, повідомив надеп від фракції "Слуга народу", голова Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

Крім того, було продовжено програму підготовки українських військових на сході Франції, де 2 тисячі українських військових проходять навчання в бригадах під керівництвом французів, використовуючи французьке обладнання.