Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, обратив внимание на то, что до сих пор Украина полноценного вооружения для F-16 не получила.

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В первую очередь F-16 должны выполнять функцию поражения

В основном F-16 несет ракеты AIM-9 с тепловой инфракрасной головкой самонаведения малой дальности и ракеты средней дальности AIM-120 (радиолокационные). В качестве перехватчика этот самолет используется в основном в системе ПВО.

Но реальные F-16 – это оружие для нападения, однако для этого ему нужно достаточное количество средств поражения, ракеты типа JASSM с дальностью от 300 до 600 километров, ракеты для перехвата российских бомбардировщиков с дальностью 150 километров. F-16 нужны и для уничтожения российских ЗРК,

– подчеркнул Свитан.

Боеприпасы для Mirage в Украине уже есть

Французские Mirage в основном будут выполнять функции штурмовиков и бомбардировщиков для проведения задач на земле и на море. Эта авиатехника также имеет возможность перехватывать цели, увеличивать плотность ПВО.

У Mirage есть, как минимум, 3 вида боеприпасов, которые Украина уже получила от Франции и Великобритании и которые этот самолет может нести, это ракеты SCALP, Storm Shadow и планирующая авиабомба HAMMER. Mirage добавит функциональности этим средствам поражения. Их будет немного, но свою задачу они выполнят,

– уверен летчик-инструктор.

К сведению! Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 разработала компания Dassault Aviation в 70-х годах. Боевой радиус – 1 488 километров; дальность полета – 3 335 километров; длина самолета – 14,36 метра; высота – 5,30 метра; размах крыла – 9,13 метра; максимальный взлетный вес – 13,8 тонны; двигатель – SNECMA M53-P2, мощность 6 560 лошадиных сил; количество точек подвески – 9; масса подвесных элементов – 6 300 килограммов.