Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, звернувши увагу на те, що досі Україна повноцінного озброєння для F-16 не отримала.

Дивіться також Будуть оснащені так, щоб Україна мала перевагу над Росією, – Умєров про Mirage 2000

Першочергово F-16 мають виконувати функцію ураження

Здебільшого F-16 несе ракети AIM-9 з тепловою інфрачервоною головкою самонаведення малої дальності та ракети середньої дальності AIM-120 (радіолокаційні). В якості перехоплювача цей літак використовується в основному у системі ППО.

Але реальні F-16 – це зброя для нападу, однак для цього йому потрібна достатня кількість засобів ураження, ракети типу JASSM з дальністю від 300 до 600 кілометрів, ракети для перехоплення російських бомбардувальників з дальністю 150 кілометрів. F-16 потрібні й для знищення російських ЗРК,

– наголосив Світан.

Боєприпаси для Mirage в Україні вже є

Французькі Mirage здебільшого виконуватимуть функції штурмовиків й бомбардувальників для проведення завдань на землі й на морі. Ця авіатехніка також має змогу перехоплювати цілі, збільшувати щільність ППО.

У Mirage є, як мінімум, 3 види боєприпасів, які Україна уже отримала від Франції та Великої Британії та які цей літак може нести, це ракети SCALP, Storm Shadow і плануюча авіабомба HAMMER. Mirage додасть функціональності цим засобам ураження. Їх буде небагато, але своє завдання вони виконають,

– впевнений льотчик-інструктор.

До відома! Французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління Mirage 2000 розробила компанія Dassault Aviation у 70-х роках. Бойовий радіус – 1 488 кілометрів; дальність польоту – 3 335 кілометрів; довжина літака – 14,36 метра; висота – 5,30 метра; розмах крила – 9,13 метра; максимальна злітна вага – 13,8 тонни; двигун – SNECMA M53-P2, потужність 6 560 кінських сил; кількість точок підвіски – 9; маса підвісних елементів – 6 300 кілограмів.