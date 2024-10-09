Перші літаки від Франції можуть прибути в Україну вже на початку 2025 року. Про це в етері телемарафону повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає 24 Канал.

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Яке озброєння матимуть Mirage 2000

Умєров розповів, що сьогодні, 9 жовтня, він зустрівся з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Ми обговорювали, які платформи будуть передаватися, модернізацію, підготовку пілотів, інфраструктуру, авіоніку. В цьому плані Франція буде нам передавати,

– повідомив очільник Міноборони.

Крім того, міністри обговорили, яку ще допомогу Франція може надати Україні після передачі винищувачів Mirage 2000.

"Йдемо по графіку. Сподіваюсь, що скоро будемо мати їх у себе. Ці літаки будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу (над Росією – 24 Канал)", – зазначив Умєров.