Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт Defence Express Иван Киричевский, отметив, что бронемашины позволят безопасно подвозить бойцов на позиции. Также он добавил, что старые самолеты Mirage 2000, которые Франция тоже планирует передать Украине, могут защитить нашу критическую инфраструктуру.

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Не новые бронемашины

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что их бронетехника может не только ездить, а нужна украинским военным для более эффективного удержания протяженности линии фронта. По словам Киричевского, у украинцев есть выбор чем подвозить бойцов на позиции, чтобы избежать прилетов: волонтерский пикап без защиты, который нужно часто ремонтировать или французский броневик, когда в Украине есть французские ВПК, которые его могут отремонтировать.

Если у нас есть старая французская бронемашина VAB, но она хорошо ездит и еще и немного стреляет, если сравнивать с волонтерским пикапом, то лучше ездить на ней,

– отметил эксперт Defence Express.

По мнению Киричевского, одно дело – обсуждать технику в интернете, другое – когда кого-то из наших родных на фронте надо чем-то защитить.

Самолеты Mirage 2000

Французы заявляют, что они планируют передавать Украине всю технику, которая у них снимается с вооружения. Говорится даже о самолетах Mirage 2000. Было много комментариев о том, что эти самолеты нам не нужны, а надо F-16.

"Есть Mirage 2000 модификации D, который является штатным носителем ракет. Есть Mirage 2000-5, который не вытягивает бой с современными российскими истребителями, но может защищать нашу критическую инфраструктуру в тылу", – отметил эксперт Defence Express.

Прежде всего стоит обращать внимание не на характеристику оружия, а представить, что конкретно оно может дать украинским военным.

"Мы можем думать, что и МиГ-29, на котором наши пилоты защищают наше небо недостаточно хороши, потому что даже россияне их не используют. Мы "далеко заедем" с такими мыслями", – добавил Киричевский.

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