Таку думку 24 Каналу висловив експерт Defence Express Іван Киричевський, зауваживши, що бронемашини дозволять безпечно підвозити бійців на позиції. Також він додав, що старі літаки Mirage 2000, які Франція теж планує передати Україні, можуть захистити нашу критичну інфраструктуру.

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Не нові бронемашини

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що їхня бронетехніка може не лише їздити, а потрібна українським військовим для ефективнішого утримання протяжності лінії фронту. За словами Киричевського, в українців є вибір чим підвозити бійців на позиції, щоб уникнути прильотів: волонтерський пікап без захисту, який потрібно часто ремонтувати або французький броньовик, коли в Україні є французькі ВПК, які його можуть зремонтувати.

Якщо в нас є стара французька бронемашина VAB, але вона гарно їздить і ще й трохи стріляє, якщо порівнювати з волонтерським пікапом, то краще їздити на ній,

– зазначив експерт Defence Express.

На думку Киричевського, одна справа – обговорювати техніку в інтернеті, інша – коли когось з наших рідних на фронті треба чимось захистити.

Літаки Mirage 2000

Французи заявляють, що вони планують передавати Україні всю техніку, яка в них знімається з озброєння. Мвиться навіть про літаки Mirage 2000. Було багато коментарів про те, що ці літаки нам не потрібні, а треба F-16.

"Є Mirage 2000 модифікації D, який є штатним носієм ракет. Є Mirage 2000-5, який не витягує бій із сучасними російськими винищувачами, але може захищати нашу критичну інфраструктуру в тилу", – зауважив експерт Defence Express.

Насамперед варто звертати увагу не на характеристику зброї, а уявити, що конкретно вона може дати українським військовим.

"Ми можемо думати, що і Міг-29, на якому наші пілоти захищають наше небо недостатньо хороші, бо навіть росіяни їх не використовують. Ми "далеко заїдемо" з такими думками", – додав Киричевський.

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