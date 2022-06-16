Франция по желанию может отдать России часть Юга - мэр Мелитополя ответил на заявления Макрона

В последнее время некоторые европейские лидеры призывают Украину к миру на любых условиях. Предлагают или намекают даже пожертвовать некоторыми территориями.

Одним из таких западных политиков есть президент Франции Эммануэль Макрон, который сегодня, 16 июня, находится в Украине с визитом. На такие заявления Макрон ответил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

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Мэр Мелитополя осуждает такие заявления

Федоров заявил, что не понимает такие заявления и почему Украина должна отдавать часть своей территории.

Украина не пойдет в Россию. Если Макрон хочет совершить обмен, мы можем совершить обмен. Мы можем обменять часть Юга Франции на часть Юга Украины,

– сказал решительно Федоров.

Мэр Мелитополя также заверил, что единственным приемлемым результатом войны является возвращение Украины в границы 1991 года. Речь идет о деоккупации всей территории, оккупированной российскими войсками и ее посредниками с 2014 года. Федоров убежден, что теперь мы должны делать все возможное, чтобы наша победа с каждым днем ​​приближалась.

Как комментируют власти такие заявления Макрона

Офис Президента Украины опровергал информацию о том, что Эммануэль Макрон настаивает на уступках нашего государства.

В мае Елисейский дворец также заявлял, что французский лидер не стремится к никаким территориальным уступкам и всегда говорил, что условия переговоров с россиянами должны решать украинцы.

Тем не менее, Макрон публично сообщает, что поддерживает связь с президентом России Владимиром Путиным. Он ему часто звонит по телефону.

Макрон в Украине

Эммануэль Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Марио Драги прибыли 16 июня в Киев . К ним со временем присоединился и президент соседней Румынии. Приехали уважаемые гости Укрзализныцей. В планах встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также они таким образом преследуют цель показать поддержку и солидарность с Украиной.

По прибытии лидеры европейских стран отправились в Ирпень , чтобы увидеть последствия "русского мира" своими глазами. По словам французского журналиста, политиков провели в дома, уничтоженные военными страны-агрессорки. Поэтому они получили возможность воочию увидеть то, что оставили после себя военные, которым преступные приказы отдавал непосредственно Владимир Путин.

Также Макрон заявил , что поездкой в ​​Ирпень хочет выразить "свое восхищение и уважение к украинскому народу". Таким образом, президент Франции, Олаф Шольц и Марио Драги в окружении нескольких команд охранников, военных и журналистов прошли по улицам города, где 75% зданий были повреждены в результате вторжения российских войск. Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что основными вопросами встречи станут продовольственная безопасность, оружие и поддержка Украины.

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