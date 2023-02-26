Весной Франция передаст Украине радары GM 200 для систем ПВО

Чтобы усилить возможности украинской ПВО в борьбе с вражескими летающими объектами, западные партнеры постоянно предоставляют необходимое вооружение. В частности, французская компания Thales планирует поставить в Украину радары Ground Master 200 (GM 200).

Изготовить и передать радары военным Украины обещают уже в мае 2023 года, а средства на них привлекут из созданного Францией специального фонда поддержки Украины. Об этом рассказал генеральный директор Thales Партис Кейн.

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Украина подписала меморандум с Thales Group

Отметим, что раньше Алексей Резников отмечал значимость этих радаров. Он подчеркивал, что они помогут замечать вражеские беспилотники и ракеты, в том числе баллистические. Так что такого типа радаров Украине нужно как можно больше.

Наше небо будет защищено от смертоносных атак России,

– заявил он.

Также министр обороны сообщил, что вместе с французским коллегой Себастьеном Лекорном подписал меморандум из Thales Group о поставках радаров GM-200 для украинских ПВО.

На что способны радары GM 200

Ground Master 200 – это трехкоординатный радар средней дальности, работающий как заполнитель промежутков воздушного наблюдения или датчик системы ПВО. Он может отслеживать широкий спектр целей: от небольших и медленных до малозаметных и маневренных.

Кроме того, радары могут обнаруживать надводные цели и отслеживать корабли, малые плавсредства и т.д.

Обнаружить вражескую цель Ground Master 200 может в 250 километрах в режиме наблюдения и в 100 километрах – в режиме боя. Более того, он фиксирует объекты и цели как на очень малых высотах, так и на максимальных – до 24 километров, независимо от того, какие погодные условия и окружающая среда.

Еще одним преимуществом является достаточно быстрая обновляемость информации – примерно до 1,5 секунды