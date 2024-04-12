Глобальный саммит мира состоится 15–16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн.

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Мы будем участвовать во встрече, предложенной Швейцарией, со всеми странами, которые хотят прочного мира, другими словами, такого, который уважает международное право и правила,

– заявил президент Франции.

Макрон также сказал, что поддерживает Швейцарию в проведении Форума мира на ее территории и назвал конференцию "очень хорошей инициативой, которая объединит все страны для подготовки условий мира".

Обратите внимание! Россия не будет присутствовать на Саммите мира в Швейцарии. Однако разработанные там детали "мирного плана" передадут стране-агрессору.

Что известно о Саммите мира в Швейцарии