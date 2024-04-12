Глобальний саміт миру відбудеться 15–16 червня на швейцарському курорті Бюрґеншток неподалік міста Люцерн.

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Ми братимемо участь у зустрічі, запропонованій Швейцарією, з усіма країнами, які хочуть міцного миру, іншими словами, такого, який поважає міжнародне право і правила,

– заявив президент Франції.

Макрон також сказав, що підтримує Швейцарію у проведенні Форуму миру на її території та назвав конференцію "дуже хорошою ініціативою, яка об'єднає всі країни для підготовки умов миру".

Зверніть увагу! Росія не буде присутньою на Саміті миру у Швейцарії. Однак розроблені там деталі "мирного плану" передадуть країні-агресорці.

Що відомо про Саміт миру у Швейцарії