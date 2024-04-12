Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник. За його словами, військовий союз України зі США, ймовірно, не зараз, але можливий.

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Союз зі США можливий

Петро Черник зазначив, що Україні важливо вступити у військовий союз. Адже українці змушені воювати з Росією, яка прагне знищити нашу державу.

Однак для того, щоб Альянс вступив у війну, усі 32 країни-члени мають проголосувати. Росія вкладає великі кошти, щоб просувати проросійські наративи у Європі. Зокрема, через прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана або французьку політичну діячку Марін Ле Пен.

Тому дуже складно сказати, наскільки цей механізм робочий. Однак є ще кращий – прямий військовий союз зі США. Думаю, що він можливий. Можливо, не зараз. 18 країн світу його мають. Де присутні американські війська, ті країни дійсно можуть видихнути,

– вважає військовий експерт.

Полковник ЗСУ в запасі припустив, що потрібно, аби на заході України стояла ескадрилья 12 важких бомбардувальників B-52 чи B-1 Lancer, а ще краще – B-21 Raider. Також по периметру України – 3 авіаційні американські бригади по 40 машин, наприклад, F-35, а ще краще – F-22 чи F-15.

"У бухтах Севастополя, які ми обов'язково відвоюємо – два – три підводні човни класу "Вірджинія". Кілька ракетних есмінців "Арлі Берк", у кожного – пакет 90 Tomahawk. Та хоча б одна повноцінна бригада 101-ї повітрянодесантної дивізії США, 5 тисяч десантників та приблизно 3 тисячі "Морських котиків" з усім приданим, зброєю до неї", – сказав Черник.

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