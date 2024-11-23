В то же время он не смог подтвердить, использовал ли Киев французское оружие с такой целью ранее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его эксклюзивное интервью для ВВС.

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Жан-Ноэль Барро объяснил позицию Франции

Принцип был установлен... наши послания президенту Зеленскому были хорошо восприняты,

– заявил он.

Барро провел переговоры со своим британским коллегой Дэвидом Лемми в Лондоне в пятницу, и сказал, что западные союзники не должны устанавливать никаких ограничений в поддержку Украины против России, а также "не устанавливать красные линии".

На вопрос, может ли это даже означать участие французских войск в бою, он сказал, что "не исключает такой вариант". "Мы будем поддерживать Украину настолько интенсивно и сколько нужно. Почему? Потому что на кону наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза приближается к Европе", – добавляет он.

Глава МИД Франции также намекнул на приглашение Украины в НАТО, как просил президент Зеленский. По его словам, Париж отрыт для того, чтобы прислать приглашение, и поэтому в дискуссиях с партнерами и союзниками Украины продолжается работа над тем, чтобы склонить их к этому решению.