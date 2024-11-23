Водночас він не зміг підтвердити, чи використовував Київ французьку зброю з такою метою раніше. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його ексклюзивне інтерв'ю для ВВС.

Дивіться також Запуск міжконтинентальної ракети по Україні: як реагує світ

Жан-Ноель Барро пояснив позицію Франції

Принцип був встановлений... наші послання президенту Зеленському були добре сприйняті,

– заявив він.

Барро провів переговори зі своїм британським колегою Девідом Леммі в Лондоні в п'ятницю, і сказав, що західні союзники не повинні встановлювати жодних обмежень на підтримку України проти Росії, а також "не встановлювати червоні лінії".

На запитання, чи може це навіть означати участь французьких військ у бою, він сказав, що "не відкидає такий варіант". "Ми будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно і скільки потрібно. Чому? Тому що на кону наша безпека. Кожен раз, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза наближається до Європи", – додає він.

Глава МЗС Франції також натякнув на запрошення України до НАТО, як просив президент Зеленський. За його словами, Париж відритий для того, щоб надіслати запрошення, і тому в дискусіях з партнерами та союзниками України триває робота над тим, аби схилити їх до цього рішення.